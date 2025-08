Viaggi, mance ed eredità: la “finanziaria” dei collaboratori di Amata e Galvagno

Quando l’allievo supera il maestro. Precisamente quando i collaboratori diventano più diabolici dei politici. Il potere riesce ad avere una forza corrosiva irreversibile. Negli ultimi due anni quello che è accaduto nelle stanze dei Palazzi dei Normanni e d’Orleans è stato seguito in diretta (o quasi) dai finanzieri palermitani che stanno conducendo l’inchiesta che ha funestato l’estate di Fratelli d’Italia. L’eco delle indagini ha superato la Sicilia, arrivando fino in via della Scrofa a Roma.Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno e l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata stanno preparando con i legali gli interrogatori difensivi. L’ultima chance per ridimensionare le accuse dopo l’avviso di conclusione indagini.

Il segretario Cinquemani

Nelle ultime informative depositate ci sono nuove intercettazioni. Alcuni sono pezzi di dialoghi che si incastrano con capitoli dell’indagine che sono già emersi. Ma quello che si delinea sempre di più è il ruolo da protagonisti dei membri dello staff di Galvagno e Amata. Non c’è solo Sabrina De Capitani fra i titolari in questa partita di lobby, favori e spartizioni di fondi regionali. Giuseppe Cinquemani, indagato nella veste di segretario particolare di Galvagno, è descritto dai pm di Palermo come «intermediario e facilitatore degli accordi illeciti». In molte conversazioni captate, Cinquemani è in primo piano nella gestione dei contatti fra il presidente dell’Ars con imprenditori, manager e sindaci. Alcuni sarebbero stati beneficiari di elargizioni e contributi regionali. Galvagno fa esporre il suo segretario, anche per alcune rimostranze. Come quella a Nino Naso, sindaco di Paternò (cittadina di origine del presidente del parlamento siciliano) colpevole per non aver detto «nemmeno grazie» per i fondi che sarebbero arrivati per la parrocchia di Santa Barbara. Insomma Cinquemani è l’uomo delle carte bollate.

L’avvocato di Mistretta

Pippo Martino, che quando è scoppiato il bubbone ha deciso di abbandonare Palermo e tornare nelle vette di Mistretta nel Messinese, ha invece provato a portare molta acqua al suo mulino in questo romanzo delle mancette. Ed ha addirittura creato Womanity, un’associazione affidata a una testa di legno ma in realtà riferibile a lui e a Marianna Amato, l’organizzatrice di eventi ed esperta marketing ormai diventata famosa come la “segnalata” di Uomo 6, alias Manlio Messina. L’associazione sarebbe diventata anch’essa parte del sistema dei fondi pilotati. Ma le ambizioni di Amata e Martino non si fermano ai confini siciliani. L’ex collaboratore dell’assessora al Turismo spinge Amata a sfruttare le sue conoscenze romane. E di capire dove fare pressing e lasciare perdere invece chi non portava benefici. Si discute di eventi internazionali (che toccherebbero in qualche modo anche Ignazio La Russa) , di mostre, sculture di cioccolato di Modica. Di viaggi in giro per il mondo. In questa rete ci sono contatti anceh con il ministero retto da Guido Crosetto.

Oltre i sogni di glora

Ma al di là dei sogni di gloria, c’è da concretizzare. Womanity «deve cominciare a portare soldi», è la sentenza di Martino.L’ex segretario di Amata si pavoneggia a risolutore con gli attori principali della partita a scacchi dell’Ars. In particolare con la regina Marcella Cannariato con cui lavora – da dietro le quinte – preparandogli la documentazione per ottenere gli stanziamenti regionali da più assessorati. E la moglie di Tommaso Dragotto, fondatore della Sicily by Car e indagata sia nel filone Amata che in quello di Galvagno, pare consapevole che i servigi dell’avvocato di Mistretta non «sono gratis».Amata confida un segreto alla califfa De Capitani. Le svela che Pippo Martino avrebbe un piano B. Che grazie alla conoscenza con una donna di una certa età potrebbe entrare in possesso di una eredità di 80 milioni di euro. «Tu devi sapere che Pippo, ha conosciuto una donna, una broker, molto, molto importante, che vive tra Milano e Lugano e ha fatto montagne di soldi, adesso questa signora ha settantadue anni, non sta granché bene», racconta la donna inconsapevole di essere registrata.Anche Pippo Martino si lascia scappare qualche parola di troppo. Lamentandosi del carico di pressioni che riceve lavorando all’assessorato al Turismo. «Con le responsabilità che mi devo prendere, con gente che mi manda IDP di 90 mila euro, di quello che mi chiama di Catania? con Manlio che minchia mi massacra continuamente, con Raul Russo… Minchia, trovano il sacco? Il sacco di box, qui sopra di me, a scaricarmi tutte le porcate di questo mondo, dai non funzionano le cose così, io sono esasperato ora». Il gioco è scoperto.