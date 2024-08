Viagrande, fumava gli spinelli dentro la villa Comunale: coppia segnalata alla Prefettura

polizia

Le verifiche avviate dagli agenti del Commissariato di Acireale

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Pubblica Sicurezza di Acireale hanno realizzato una specifica attività a Viagrande. In particolare, alcuni giorni prima, presso la Villa Comunale, alcuni agenti in borghese, avevano notato la presenza di giovani che si aggiravano con fare sospetto per acquistare e consumare, verosimilmente, sostanze stupefacenti.

Così i poliziotti del Commissariato hanno fermato e controllato una coppia di giovani sorpresi a fumare sigarette preparate artigianalmente con sostanza stupefacente. Approfondito il controllo, i giovani hanno consegnato spontaneamente un grammo di hashish e alcune bustine contenti complessivamente 6 grammi circa di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e dopo gli adempimenti di rito i giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per le determinazioni di natura amministrativa che ne deriveranno.