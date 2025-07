Viale Africa, partiti i lavori per la ciclabile (con semaforo): 1,9 milioni, da piazza Europa alla stazione

Catania

Si tratta di parte del più ampio progetto "per la realizzazione di itinerari ciclabili di collegamento delle sedi universitarie con i nodi di interscambio della città di Catania” per un totale di 3,4 milioni di euro. I dettagli

Da alcuni giorni la corsia in direzione Sud di viale Africa, da piazza Galatea a piazza Giovanni XXIII, è stata ridotta per un cantiere: si tratta di quello per la realizzazione dell'”itinerario ciclabile” da piazza Europa fino alla stazione. La nuova pista ciclabile, continuazione di quella sul lungomare, dovrebbe poi riconettersi a quella già presente da anni sul marciapiede di via Marchese di Casalotto, ma i lavori si fermeranno ben prima al momento: precisamente alla fermata metro della Stazione.

Il percorso parte dalla stazione ferroviaria FS su piazza Europa, prosegue lungo il marciapiede fino a piazza Candido Cannavò dove i lavori sono partiti da alcune settimane (ovvero lo spiazzale con le “piramidi” e un parco giochi in stato non ottimale), poi prosegue per un pezzo ancora fino all’incrocio con piazza Galatea. Qui ci sarà un attraversamento per la ciclabile (si cambia corsia) con un semaforo. La pista riparte poi nuovamente nella parte opposta di viale Africa fino alla fermata della metro di piazza Giovanni XXIII. Nella mappa che segue il percorso è quello in azzurro.

Il piano delle ciclabili prevede poi una ulteriore estensione della ciclabile lungo via VI aprile fino a piazza dei Martiri e poi lungo via Vittorio Emanuele. Il progetto esecutivo relativo a quanto in esecuzione in viale Africa (dal costo di 1,9 milioni di euro, secondo quanto esposto in cantiere) è invece più esteso, si tratta dei “Lavori per la realizzazione di itinerari ciclabili di collegamento delle sedi universitarie con i nodi di interscambio della città di Catania”- Stralcio 3: Rete ciclabile di collegamento tra le stazioni ferroviarie Europa, Stazione Centrale , le stazioni della metropolitana Borgo, Italia, Giovanni XXIII, Stesicoro e i poli universitari del centro storico di Catania” che è stato approvato in via amministrativa dalla giunta Trantino lo scorso 11 giugno, e l’interezza del progetto prevede un importo complessivo di € 3.470.941,00, di cui € 2.690.000,00 per lavori (€ 2.530.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 160.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 71.581,41 per servizi di progettazione e CSP, € 709.359,59 per somme a disposizione dell’amministrazione.