«Orsù, voi devoti», l'inno della Corale Tovini apre la Festa

A causa dell’emergenza pandemica, da due anni a Catania non si svolge neanche il tradizionale concerto della “Corale G. Tovini” della sera del 3 Febbraio in Piazza Duomo, con inni e canti in onore alla Patrona Sant’Agata. La serata è anche accompagnata solitamente dallo spettacolo piro-musicale dei fratelli Vaccalluzzo.

Quest’anno per omaggiare la Santa Patrona la corale diretta dal maestro Pietro Valguarnera, ha registrato a distanza, all’interno della Chiesa “Madonna delle Lacrime” di Trappeto frazione di Catania, due dei più famosi inni inseriti nel tradizionale programma del concerto che precede l’attesa “Messa dell’Aurora” di giorno 4. Si tratta del brano “Orsù, Voi devoti” e del famoso “Inno popolare” a Sant'Agata. I brani, eseguiti dalla corale vedono alle percussioni Giuseppe Valguarnera e all’organo Paolo Cipolla.

Gli “Inni Storici” in onore alla martire catanese è, tra l’altro, uno dei temi dello “Speciale Sant’Agata” del quotidiano “La Sicilia” che sarà in edicola il 5 Febbraio.

