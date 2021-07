A San Berillo il funerale per i 40 edifici a rischio demolizione

Il corteo funebre a San Berillo per i “40 edifici vittime di speculazione”. La bara viene portata in spalla da due giovani vestite in nero, come tutti i condolenti che la seguono. A scandire i loro passi vari miserere, il Requiem di Mozart, la marcia funebre di Petrella e litanie mortuarie salentine.

Una persona intona e le altre, come negli antichi lamenti funebri, le fanno coro ripetendo come una nenia dolorosa “40 edifici da abbattere, 40 edifici in abbandono, 40 vittime della speculazione”. L’iniziativa è di Officina Rebelde.

(Video Orietta Scardino)

