Catania, cani di salvataggio in azione sulla Spiaggia 2 (ma è solo una simulazione)

Spiaggia libera n2 cani di salvataggio in mare in azione in una simulazione e primo intervento soccorritori con massaggio cardiaco .Tanta curiosità tra i bagnanti nel vedere come i cani bagnini siano utili e tempestivi nel salvataggio, tanti bagnanti tirati a riva dai nostri amici a quattro zampe che si sono prestati come cavie ma che hanno attirato tanti curiosi. Spiagge libere sicure e tanta prevenzione e i nostri amici cagnolini non si sono fatti pregare per farsi notare.

(video Davide Anastasi)

