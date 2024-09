Vizzini, incendio in abitazione: un ferito in gravi condizioni

Il rogo

Il rogo in via Liguria. Un 45enne estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale

Un incendio in via Liguria a Vizzini nel pomeriggio di oggi ha causato una vittima: si tratta di un giovane, soccorso da due vigili del fuoco. L’uomo, M.C. di 45 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania e consegnato alle cure dei medici. L’uomo presenta ustioni di secondo grado a volto e arti, ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone, le cause sono ancora in accertamento. Al momento dell’incendio l’uomo, sposato e con figli, era solo in casa.

