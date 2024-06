Voleva salire sul volo per Verona con un tirapugni alla “Batman”

aeroporto di catania

Scoperto durante i controlli prima dell'imbarco. Denunciato dalla Polizia di Frontiera

La Polizia di Frontiera ha denunciato un cittadino straniero di 46 anni che tentava di prendere un aereo con un tirapugni in valigia. L’uomo aveva raggiunto l’aeroporto di Catania e stava per imbarcarsi su un volo per Verona, ma durante i consueti controlli di sicurezza è stato trovato in possesso di un tirapugni, del tipo noccoliere, scovato all’interno del bagaglio a mano. Infatti, dalle verifiche ai raggi X del contenuto del bagaglio, il personale aeroportuale ha individuato il tirapugni che è stato sequestrato dai poliziotti in servizio nello scalo aereo catanese. Il passeggero è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

