Volevano 300 chili di materiale ferroso dagli operai di un cantiere, ma l’impresa denuncia

Riposto

L'indagine lampo dei carabinieri: in manette (ma già scarcerati) due catanesi

I carabinieri, al termine di una rapida attività investigativa, sulla scorta di una circostanziata segnalazione, hanno arrestato lo scorso 18 febbraio in flagranza due catanesi di 28 e 36 anni, accusati di estorsione ai danni di un cantiere allestito a Torre Archirafi, borgo marinaro di Riposto. Il gip non ha però convalidato l’arresto e li ha già rimessi in libertà.

Secondo quanto si è appreso i due uomini, l’altra mattina, con fare intimidatorio, avrebbero preteso la consegna di materiale ferroso proveniente da una tubazione per il deflusso delle acque meteoriche rimossa dal letto del torrente Cozzi, nell’ambito di interventi idraulici finanziati dalla Protezione Civile, dopo gli eventi alluvionali dello scorso novembre.

Come detto, i fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i due individui si sono presentati nel cantiere e, sotto la minaccia di esplicite ritorsioni, si sarebbero fatti consegnare oltre 300 chili di materiale ferroso, preannunciando l’intenzione di tornare durante la notte, per prelevare ulteriori quantitativi.

I responsabili dell’impresa, allertati dal capocantiere e preoccupati per l’accaduto, hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. I militari dell’Arma hanno intensificato la vigilanza del cantiere di via Simone Grasso e, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte, hanno individuato i due uomini mentre si aggiravano nei pressi dell’area di stoccaggio delle tubazioni idriche.