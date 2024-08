Volevano forzare i garage di un condominio vicino corso Italia, ma i residenti se ne accorgono e chiamano la Polizia

catania

Nei guai un sorvegliato speciale (che è stato arrestato) e il suo complice

La Polizia ha arresto in flagrante due pluripregiudicati catanesi mentre cercavano di forzare i garage di un condominio, nei pressi del Corso Italia, con chiavi e grimaldelli. L’intervento è scaturito dalle segnalazioni dei condomini che hanno chiesto l’intervento degli agenti dopo aver notato i due individui, a loro sconosciuti, aggirarsi proprio all’interno dei locali garage.

In pochi istanti, i poliziotti delle Volanti sono giunti sul posto e hanno trovato i due ancora dediti ad armeggiare proprio nello stabile. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati con gli oggetti tipicamente impiegati per lo scasso e per forzare le serrature.