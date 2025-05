Volo diretto Catania-New York con Delta air lines: il primo il 15 maggio

Compagnie aeree

Delta air lines attiverà un collegamento diretto tra Catania e New York. Lo annunciano la compagnia aerea e la Sac, società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini. Il volo sarà inaugurato il prossimo 15 maggio, alle 11, all’aeroporto di Catania da Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac e da Matteo Curcio, senior vice president Delta air lines per Europa, Medio Oriente, Africa e India.«La nuova tratta – spiega la Sac in una nota – rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, con un impatto significativo sull’economia locale. Il collegamento diretto con gli Stati Uniti rafforza il ruolo internazionale dell’aeroporto di Catania, attirando visitatori da tutto il mondo e offrendo nuove opportunità alle imprese siciliane interessate al mercato Americano e alle aziende statunitensi che desiderano investire in Italia».

