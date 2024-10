Volo Ryanair da Catania dirottato a Torino per il maltempo in Liguria

Trasporti

Ritardi anche per un altro volo che dalla stessa regione è diretto a Catania

A causa delle piogge abbondanti su Genova sono stati dirottati due voli in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Ryanair proveniente da Catania e fatto atterrare a Torino e di quello in arrivo da Napoli, che ha fatto scalo a Pisa. Al momento nessun volo è stato cancellato ma sono segnati ritardi per i voli da Roma Fiumicino e Pisa e per quello diretto a Catania.

