Voragine sul Lungomare, Trantino: «Errori del passato, per i tuttologi è tutto facile»

Catania

Il primo cittadino interviene sui social dopo il cedimento dell'asfalto in una parte di piazza del Tricolore

Ha fatto molto scalpore ieri l’enorme voragine che si è aperta in una parte di piazza del Tricolore, sul Lungomare di Catania. Foto e video hanno mostrato chiaramente quell’asfalto collassato fino al mare sottostante che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze se non si fosse trattato di un’area transennata da tempo. Il sindaco di Catania Enrico Trantino è intervenuto con un post su Facebook:

“La natura si è ripresa il suo spazio. Adesso dobbiamo capire cosa potere fare e come. Penso sarebbe un errore ripristinare la situazione di prima. La soluzione proposta da autorevoli geologi prevede la rinaturalizzazione del tratto interessato dai dissesti, riconsegnandolo alla naturale evoluzione della falesia lavica. Naturalmente ha un costo importante e non rientra tra gli interventi finora programmati. Per adesso metteremo in sicurezza l’intera area e verificheremo se esistono pericoli per l’ulteriore piattaforma realizzata negli anni ’60.