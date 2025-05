Zafferana Etnea, aveva una cartuccia da caccia nel cassetto: denunciato dai carabinieri

L'operazione

Segnalato anche un giovane con 3 grammi di marijuana skunk

I carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, in collaborazione con il Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno condotto un’attività mirata che ha portato alla denuncia a piede libero di un 21enne per detenzione illegale di munizionamento, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.L’operazione ha avuto origine da un’attenta attività di osservazione e controllo del territorio condotta dai militari, i quali, nei giorni precedenti, avevano notato movimenti sospetti da parte di un giovane, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare guardingo in alcune aree del centro cittadino. Ritenendo, dunque, che potesse essere nuovamente coinvolto in attività illecite, i carabinieri hanno deciso di seguirlo con discrezione e, dopo aver raccolto ulteriori elementi ritenuti utili alle indagini, hanno deciso di effettuare una perquisizione presso la sua abitazione di Zafferana Etnea.Assieme al cane “Ciro”, specializzato nella ricerca di armi ed esplosivi, i militari dell’Arma sono perciò entrati nel suo appartamento dove, il collega “a quattro zampe” ha subito fiutato qualcosa, indicando al suo conducente la strada da seguire.Il cane anti esplosivo ha puntato, infatti, un cassetto della scrivania posizionata nella cameretta del giovane, che è stato subito ispezionato dai carabinieri che hanno scovato una cartuccia da caccia, calibro 12, nascosta tra gli indumenti, detenuta senza alcuna giustificazione. Sulla base degli indizi raccolti il 21enne è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria, mentre il proiettile è stato sequestrato.