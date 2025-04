Zona industriale di Catania, approvata la riqualificazione viaria da 50 milioni di euro

L'annuncio

La Giunta Comunale di Catania ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Siciliana per sistemare le strade in pessimo stato

La Giunta Comunale di Catania, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Siciliana per un imponente intervento da 50 milioni di euro destinato a rivoluzionare l’assetto viario della zona industriale. Un progetto strategico, interamente finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che punta a migliorare la viabilità, la sicurezza stradale, il decoro urbano e la gestione del rischio idraulico in una delle aree produttive più importanti del Mezzogiorno.

L’intervento non graverà sul bilancio comunale ed è frutto di una programmazione condivisa con il Governo nazionale e con la Regione Siciliana, all’interno dell’Accordo per la Coesione siglato nei mesi scorsi. Il Comune di Catania, individuato come soggetto attuatore, darà subito avvio alle procedure di gara, con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro il 2027. “Questo intervento rappresenta una vera svolta – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – perché investire sulla zona industriale significa investire sul futuro produttivo della nostra città. Ho trattenuto la delega alla Zona Industriale fin dall’inizio del mio mandato proprio per sottolinearne l’importanza strategica per l’intera Sicilia orientale. Ringrazio ancora una volta il presidente della Regione Schifani, l’assessore Tamajo e tutto il governo regionale per la sensibilità dimostrata. Il finanziamento di 50 milioni ci consente di eseguire opere fondamentali di riqualificazione e messa in sicurezza in un’area che da sola garantisce oltre il 20% del PIL dell’isola. L’interesse crescente di molti imprenditori, attratti dall’efficienza del nostro ecosistema nei settori dei semiconduttori e dell’innovazione, unito al sostegno del ministro Adolfo Urso, ha rafforzato la nostra richiesta di destinare una parte importante dei Fondi di Sviluppo e Coesione a questo progetto. Siamo riusciti a ottenere il 50% dell’intero plafond riservato alle infrastrutture per le imprese”.

Con l’approvazione della convenzione, il Comune di Catania si impegna a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei fondi pubblici attraverso i sistemi regionali di controllo, assicurando inoltre il pieno rispetto delle normative ambientali, sociali e contrattuali.

“Grazie a una visione condivisa tra Comune, Regione e Governo nazionale – ha sottolineato l’assessore Parisi – diamo il via a una trasformazione concreta dell’intera area industriale. Questo intervento si aggiunge a quelli già eseguiti da Irsap e Comune, per la riqualificazione stradale, dell’illuminazione e del rischio idraulico. Oggi siamo nelle condizioni di completare questa rigenerazione. La zona industriale, da decenni afflitta da criticità infrastrutturali, sarà finalmente oggetto di un intervento complessivo che migliorerà la vita delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini, in termini di sicurezza, sostenibilità e qualità urbana. Il risultato è anzitutto frutto del grande impegno personale del sindaco Trantino che ha dato priorità alla zona industriale”.

Il progetto, redatto dagli ingegneri comunali Francesco Angemi e Fabio Finocchiaro, quest’ultimo anche nella qualità di Direttore della struttura, prevede il rifacimento del pacchetto stradale su oltre 26 chilometri di arterie viarie, risolvendo in maniera definitiva le attuali criticità. Sono inoltre previste opere per la canalizzazione e il deflusso delle acque meteoriche e la manutenzione straordinaria dei principali canali di scolo della zona (Forcile, Arci, Pantano, Bruno), con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità idraulica dell’area.