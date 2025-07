Zuckerberg in Sicilia: il suo superyacht e una piccola flotta a supporto al lungomare di Catania

I "comfort" del multimiliardario

Oltre allo yacht principale "Launchpad" da 118 metri, la nave "Wingman", un rimorchiatore, motoscafi e persino un elicottero

Il patron di Facebook Mark Zuckerberg è in Sicilia. Ma il multimiliardario non rinuncia ai suoi comfort, che sono evidentemente proporzionati alle capacità di spesa: con sé per il viaggio di piacere ha portato il suo mega yacht “Launchpad”, lungo 118 metri e dal valore stimato di almeno 300 milioni di dollari. Ma non solo: insieme all’immensa imbarcazione erano presenti anche una piccola flotta a supporto, avvistata nelle scorse ore al lungomare di Catania. Innanzitutto il “Wingman”, nave da supporto da “appena” 67 metri e dal valore stimato di 30 milioni di dollari, con a bordo anche un elicottero. Nei pressi anche un rimorchiatore e varie altre imbarcazioni, tra cui due potenti motoscafi.

Tutti i mezzi, come riferito dai tantissimi che nella giornata di oggi hanno avvistato gli yacht del secondo uomo più ricco del mondo (dopo Elon Musk), sono battenti bandiera delle Isole Marshall, Repubblica insulare dell’Oceania a metà strada tra le Hawaii e le Filippine, nel bel mezzo del Pacifico. Sul rimorchiatore è invece stato notato un dettaglio in testa all’albero: una bandiera della Regione Siciliana.

Non è chiaro se Zuckerberg fosse a bordo o se fosse ancora in attesa di essere recuperato – negli scorsi giorni la nave è stata avvistata alle isole Eolie, oltre che a Siracusa – ma la dispendiosissima “sfilata” di imbarcazioni potrebbe essere dovuta a un preallarme per le forti mareggiate previste proprio nel mar Tirreno al largo delle isole Eolie. In ogni caso il multimiliardario avrà modo di passare serenamente il suo tempo: a bordo del “Launchpad” sono presenti un campo da basket, 13 suite extra lusso, piscina, salone di bellezza, cinema. C’è quindi spazio per 26 ospiti serviti da 48 membri dell’equipaggio. Non dovessero bastare, sul Wingman sono presenti altri 20 uomini.