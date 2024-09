15 anni Gruppo Altea: conferma l’impegno sulla sostenibilità e l’innovazione con un team di 100 professionisti under 40

In Sicilia

L’azienda è tra i top player del segmento

Un sogno prima, una idea dopo, un progetto che, con sacrificio e passione, si è trasformato in una concreta realtà organizzativa. Celebra i primi quindici anni di attività Gruppo Altea, azienda made in Sicily specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici per privati e aziende, parchi fotovoltaici, mobilità elettrica, efficientamento energetico, diventata punto di riferimento e leader del mercato nazionale. Un traguardo significativo, che verrà celebrato ripercorrendo la storia e la crescita straordinaria dell’azienda. Una realtà imprenditoriale che, ad oggi, vanta un team di circa 100 risorse umane, tra tecnici e professionisti, tutti rigorosamente under 40.

L’appuntamento è per il prossimo 28 settembre alle ore 18:00 in occasione del business meeting, organizzato da Expo, che Gruppo Altea terrà a Radicepura Horticultural Park. Un confronto con i più autorevoli stakeholder, che si raduneranno per analizzare i dati economici e i risultati del Gruppo Altea.L’incontro, introdotto e moderato dal Prof. Rosario Faraci, professore di economia e gestione delle imprese dell’Università degli studi di Catania, racconterà i primi 15 anni dell’azienda che Stefano Finocchiaro, amministratore unico del Gruppo Altea, ha voluto riassumere paragonandoli a un volo in mongolfiera. Una visione romantica del fare impresa, che ha sapientemente riportato nelle pagine delsuo primo libro “Il Viaggio in Mongolfiera”; un vero e proprio viaggio imprenditoriale, denso di sensazioni, davanti al quale ogni imprenditore si trova nel suo cammino di crescita, con l’adrenalina di chi sa che non potrà avere certezze prima di partire, ma solo previsioni, con l’unico elemento sicuro: la voglia di “partire”. Esattamente come l’impresa Gruppo Altea, che ha scelto di “restare” con il suo head quarter innovativo, in Sicilia, alle pendici del vulcano Etna, ad Aci sant’ Antonio.“In questi quindici anni abbiamo potenziato le nostre performance – dichiara l’Ing. Stefano Finocchiaro, Founder Gruppo Altea – sia in termini di canali distributivi, selezionando i nostri partner e clienti tra i più performanti e maggiormente orientati al tema dell’efficientamento energetico, ma anche in termini di offerta, che riesce a rispondere alle mutevoli esigenze del mercato, grazie a prodotti e servizi di certificata qualità e ad una crescente e aggiornata competenza dei nostri tecnici.”“L’anniversario è un momento chiave per celebrare la storia della nostra impresa, il percorso svolto, ripercorrendo insieme le tappe fondamentali, le fasi e i nuovi progetti di sviluppo che hanno permesso all’azienda di continuare a stare con autorevolezza e trasparenza sul mercato. Oggi stiamo contribuendo, insieme ad importanti player del settore energetico, ad una vera e propria rivoluzione della sostenibilità sul territorio, attraverso la costruzione di grandi parchi fotovoltaici per la produzionedi energia pulita.”“Il nostro impegno nel campo del fotovoltaico è mirato a superare le sfide attuali, rendendo l’energia solare ancora più accessibile ed efficiente. Stiamo lavorando anche su nuovi target, con sistemi di produzione e consumo di energia per l’hotellerie, la ristorazione e la sanità, altamente energivori”.