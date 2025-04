25 Aprile: al Branchina di Adrano: un evento per ricordare Carmelo Salanitro, Martire Antifascista

Comunicati Stampa

All’Istituto “Branchina” di Adrano presso l’Aula Magna, si è svolto l’incontro commemorativo in occasione dell’80° anniversario della morte di Carmelo Salanitro, docente di lettere e martire antifascista, deportato e deceduto nel campo di sterminio di Mauthausen il 24 aprile 1945.L’evento, promosso dal Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Spinella, ha rappresentato un significativo momento di riflessione storica e civile per tutta la comunità scolastica. A guidare l’incontro sono stati l’On. Antony Barbagallo, membro della Camera dei Deputati, e il dott. Giuseppe Mazzaglia, vicepresidente provinciale ANPI, i quali hanno condiviso testimonianze e riflessioni sull’eredità morale e culturale lasciata da Carmelo Salanitro.Numerosa e attenta la partecipazione delle classi quinte, insieme ad altri studenti dell’Istituto. Gli interventi hanno evidenziato il coraggio, la coerenza e l’impegno civile del professor Salanitro, suscitando emozione e coinvolgimento tra i presenti, in un clima di profondo rispetto e partecipazione attiva.Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, con l’auspicio che il ricordo di figure come quella di Carmelo Salanitro continui a ispirare le nuove generazioni e a rafforzare il senso civico e democratico della nostra comunità scolastica.