26ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, 170 i piloti iscritti

Automobilismo

Tutto pronto per un weekend di emozioni dal 4 al 6 luglio

Si avvicina l’appuntamento con la 26ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, in programma il 4, 5 e 6 luglio. Sono 170 i piloti iscritti pronti a sfidarsi lungo il tradizionale tracciato che da Giarre si arrampica fino a Milo, attraversando il territorio di Santa Venerina. La competizione, organizzata dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, continua a consolidarsi come appuntamento centrale del calendario motoristico regionale. Valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud, per il Campionato Siciliano e per il Campionato Italiano Bicilindriche, la cronoscalata fa parte anche del Trofeo dell’Etna, accanto alla Catania-Etna e alla Linguaglossa-Piano Provenzana, confermandosi uno dei momenti più rappresentativi dell’automobilismo etneo.

A testimoniarne il prestigio, la presenza di importanti protagonisti, tra cui Franco Caruso, Samuele Cassibba e Luigi Fazzino, alcuni tra i big della manifestazione. Attesa anche per i piloti di casa Michele Puglisi, che negli ultimi anni ha dimostrato grande maturità e talento, diventando uno dei beniamini del pubblico locale, Orazio Maccarrone, nella doppia veste di pilota e patron della manifestazione, e per il milese Concetto Maria La Spina. Le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno venerdì 4 luglio nella centralissima piazza di Milo, dove già da ora si respira l’attesa per una manifestazione molto amata dagli appassionati dei motori. Sabato mattina, a partire dalle 8.30, si terranno le prove ufficiali, mentre domenica 6 luglio, sempre dalle 8.30, si darà il via alla gara vera e propria. Entrambe le giornate saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Naxos Pro Racing e, nella sola giornata di domenica, anche in televisione su Etna Channel (canale 199 del digitale terrestre), grazie alla collaborazione con Giesse Produzione. A Milo, per l’occasione, verranno allestiti due maxischermi, uno nella zona di partenza e uno in prossimità dell’arrivo, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva anche in loco. Anche quest’anno, infatti, la gara resta chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.

La Cronoscalata Giarre Montesalice Milo rappresenta ogni anno un’occasione speciale non solo per gli amanti dello sport automobilistico, ma anche per il territorio, che beneficia delle ricadute economiche e promozionali di un evento che coniuga tradizione, passione e valorizzazione paesaggistica. Un appuntamento che, nel segno della memoria del Cavaliere Isidoro Di Grazia, fondatore e anima della manifestazione, continua a far vibrare le strade dell’Etna e a unire intere comunità intorno a un’unica grande passione.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA