48ª Catania–Etna, via alle iscrizioni: la storica cronoscalata torna dal 13 al 15 giugno

AUTOMOBILISMO

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 48ª edizione della Catania–Etna, la cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Catania in collaborazione con Sicilia Promo Sport, in programma dal 13 al 15 giugno. L’evento, tra i più attesi del panorama motoristico, sarà valido come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano Velocità in Salita. Sarà un weekend all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo motoristico, che celebra la passione per la velocità e il prestigio di una competizione dal glorioso passato, arricchita quest’anno dal 1° Memorial Ing. Eugenio Guglielmino. Il percorso, lungo 7,5 km, si snoda lungo le pendici del vulcano Etna, un tracciato tecnico e spettacolare che ha segnato la storia dell’automobilismo sportivo e che anche quest’anno sarà teatro di sfide avvincenti tra i migliori interpreti della specialità. Le due manche di gara si svolgeranno domenica 15 giugno, mentre il programma prevede venerdì 13 le verifiche sportive e tecniche, seguite sabato 14 dalle ricognizioni ufficiali.

La 48ª edizione sarà arricchita da un momento speciale: sabato 14 giugno, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice della Pineta Monti Rossi di Nicolosi, Riccardo Patrese, storico pilota di Formula 1, incontrerà il pubblico in un evento aperto agli appassionati e ai curiosi. Un’occasione unica per ascoltare storie, aneddoti e visioni sul mondo delle corse direttamente da una leggenda. “La Catania–Etna non è solo una gara: è patrimonio sportivo e culturale della nostra terra – afferma Maurizio Magnano San Lio, presidente dell’Automobile Club Catania – Siamo orgogliosi di riportare in calendario questa manifestazione che da decenni racconta la passione per i motori e valorizza il nostro straordinario territorio. Grazie alla collaborazione con Sicilia Promo Sport, puntiamo a un’edizione di grande qualità”.

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, dei Comuni di Nicolosi e Belpasso, e con la collaborazione di ACI Sport, la 48ª Catania–Etna si conferma un evento di primo piano nel calendario nazionale, un’occasione per unire sport, promozione del territorio e tradizione. Tutte le informazioni sono disponibili sull’app Sportity.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA