A Campofelice di Roccella, nasce ÈSSENZA – Pizza & Bistrot, nuovo locale di cucina inclusiva e gluten free

Comunicati Stampa

Nasce ÈSSENZA – Pizza & Bistrot, nuovo locale di cucina inclusiva e valorizzazione delle migliori eccellenze siciliane, che ha aperto ufficialmente i battenti, a Campofelice di Roccella, nel palermitano, a Largo Vittorio Emanuele Orlando 2.

L’idea di questo progetto innovativo prende vita dalla determinazione di Davide Merlino, noto imprenditore gastronomico siciliano, da anni ambasciatore delle tradizioni enogastronomiche locali.

Confermato nel 2025 Ambasciatore del Gusto e Delegato Nazionale per lo Street Food da Doc Italy, ha dedicato la sua carriera alla promozione della cucina dell’isola, organizzando manifestazioni di rilevanza come il Sicily Food Festival e Beer Street Festival, eventi che hanno attirato migliaia di visitatori valorizzando il territorio.

Incluso tra i principali esperti del settore, da anni ricopre incarichi di prestigio nell’organizzazione Doc Italy, con un impegno riconosciuto a livello nazionale. Davide Merlino è inoltre celiaco e autore del blog “Altramentecuoco”, specializzato in cucina gluten free, un percorso che ne ha definito la personale missione: creare spazi gastronomici davvero inclusivi.

ÈSSENZA nasce per offrire un’esperienza gastronomica consapevole, sicura e ricca di gusto. Due forni separati nella pizzeria, uno dedicato esclusivamente ai prodotti gluten free che saranno preparati proprio da Davide Merlino, garantiscono certificazioni e sicurezza; l’offerta si arricchisce inoltre di piatti pensati per chi segue diete senza lattosio, vegetariane o ha altre intolleranze e ovviamente menù rigorosamente gluten free. Tutto il menù è costruito su materie prime locali e di stagione, frutto di collaborazioni con produttori artigianali che coltivano filiere controllate a chilometro zero.

«Ho voluto mettere l’esperienza e l’attenzione di un ambasciatore del gusto -ha dichiarato Davide Merlino – in un luogo che fosse davvero aperto a tutti. ÈSSENZA è la mia risposta concreta: un locale dove la qualità non è mai compromessa e dove ogni cliente può sentirsi accolto, gustando piatti di eccellenza siciliana in totale sicurezza.»

Durante la serata inaugurale, alcuni produttori partner presenti, tra cui Salvatore Siragusa, Gianfilippo Cuffaro delle Tenute Cuffaro e Gandolfo Mogavero del Molino Mogaverohanno raccontato l’origine degli ingredienti – dai salumi ai formaggi, dalle farine artigianali ai prodotti freschi – in un percorso sensoriale che esprime l’anima della Sicilia. Completeranno l’esperienza una cantina con vini d’eccellenza e una selezione di birre artigianali isolane, pensate per armonizzarsi con ogni portata.

ÈSSENZA – Pizza & Bistrot si propone come un luogo vivo e flessibile, pronto a ospitare serate a tema, showcooking ed eventi enogastronomici, per diventare un punto di riferimento nel panorama siciliano.