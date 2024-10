A Catania l’anteprima mondiale di “Poison Ivy” realizzato da Konic Thtr in collaborazione con Retablo

Installazione e performance

Giovedì 31 ottobre in Via del Principe n. 20 ore 18.00

L’evento, gratuito su prenotazione, è un progetto di installazione e performance che combina azione dal vivo con azione digitale in un ambiente virtuale immersivo a 360 gradi.

Catania, 28 ottobre – Retablo ETS in collaborazione con Konic Thtr, annuncia l’anteprima mondiale di “Poison Ivy” un progetto di installazione e performance che combina azione dal vivo con azione digitale in un ambiente virtuale immersivo a 360 gradi.

L’evento verrà presentato a Catania in anteprima assoluta all’interno del palinsesto “Dreamaturgy Zone. D.e-Mo 2024” di Retablo e si terrà giovedì 31 ottobre in Via del Principe n. 20, alle 18.00. “Poison Ivy” è il culmine di un percorso creativo e collaborativo che ha coinvolto artisti e tecnici internazionali, facente parte del progetto di Retablo Scena Contemporanea 4.0 | tecnologie immersive per l’intermedialità finanziato da Unione Europea – Next Generation EU.

L’opera, realizzata da Kònic Thtr, un’organizzazione catalana specializzata in arte contemporanea e nuove tecnologie, mira a mettere in luce la relazione artificiale che abbiamo con l’ambiente naturale. Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, “Poison Ivy” cerca di creare un dialogo tra piante, umani e AI, esplorando la natura dell’intelligenza non umana e promuovendo una riflessione sulla nostra connessione con il mondo naturale.

L’evento è gratuito previa prenotazione whatsapp al 327 2678002.

Poison Ivy rappresenta un nuovo approccio alla performance dal vivo , ed è un’opera unica nel suo genere che esplora il confine tra interazione umana e digitale. Nata dalla visione di Konic Thtr— piattaforma artistica di Barcellona, nota per la sua ricerca sul rapporto tra tecnologia e arti performative — questa performance trasforma il palco in un ambiente tridimensionale immersivo, popolato da piante virtuali iperrealistiche. Ogni spettatore può influenzare il paesaggio digitale in tempo reale, attraverso una “battaglia di prompt” inseriti in un sistema di intelligenza artificiale. Questa interazione diretta permette al pubblico di diventare co-creatore, modificando visivamente e drammaturgicamente l’evoluzione dell’opera.

Dal 25 al 30 ottobre, presso Via Del Principe a Catania, i partecipanti selezionati hanno avuto l’opportunità di lavorare sotto la guida degli esperti di Konic Thtr, tra cui Rosa Sanchez, Alain Baumann e Alex Martinez, fondendo tecniche di arti performative e tecnologie interattive. Le prove sono state aperte al pubblico, offrendo a tutti la possibilità di entrare nel vivo del processo creativo e di sperimentare da vicino l’interazione tra corpo e tecnologia.

Poison Ivy, dopo l’anteprima mondiale di Catania debutterà al ECOSS (Ecosystems of the Unexpected) Festival di Barcellona. Proponendo un viaggio che non è solo visivamente affascinante ma che invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente digitale e sulle responsabilità etiche connesse, la performance è strutturata per coinvolgere attivamente lo spettatore, sfidandolo a riflettere su come le proprie scelte possano modellare il paesaggio virtuale e il significato stesso della narrazione artistica.

