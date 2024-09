A Catania un Corso ITS Tecnico Specialista Biomedicale

Dal 28 ottobre

Il Corso, completamente gratuito, è rivolto a coloro che hanno conseguito almeno un diploma di istruzione secondaria superiore oppure un diploma di 4 anni di istruzione e formazione professionale

Al via le iscrizioni per il Corso ITS Tecnico Specialista Biomedicale a Catania, in partenza il 28 ottobre e volto a dare nuove opportunità al Sud e lanciare possibilità di occupazione.«L’Istituto Tecnologico Superiore Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo offre percorsi formativi altamente specializzati. Tra essi, il Corso di Tecnico Specialista Biomedicale consente di formare una figura professionale sempre più ricercata e con ottime possibilità di occupazione. Questo programma ha l’obiettivo di formare professionisti capaci nella progettazione, nella produzione, nel collaudo e nella manutenzione di apparecchi biomedicali, diagnostici, terapeutici e riabilitativi, lasciando spazio anche alla pianificazione e organizzazione dei processi di produzione. L’impegno dei partecipanti sarà fondamentale per affrontare le sfide presenti e future nel settore della salute, all’interno di un contesto che promuove e sostiene la ricerca, l’innovazione e la collaborazione»A dirlo Maria Pia Pensabene, la presidente dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo che, in sinergia con il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) ed in collaborazione con Elis, sta per lanciare questo innovativo corso a Catania. Il Corso, completamente gratuito, è rivolto a coloro che hanno conseguito almeno un diploma di istruzione secondaria superiore oppure un diploma di 4 anni di istruzione e formazione professionale (IeFP), più un corso annuale IFTS. È possibile iscriversi anche se si è già occupati in attività lavorative o in corsi universitari. È necessario avere domicilio e/o residenza in Sicilia. Il corso avrà una durata di 2 anni a partire da ottobre 2024, comprendendo 1200 ore di attività didattica e laboratoriale svolta da docenti provenienti dalle aziende partner e 800 ore di stage retribuito presso aziende di consulenza internazionali del Consorzio M.H.I.H. e del territorio. Le attività didattiche saranno erogate in modalità part-time in presenza (5/6 ore al giorno) dal lunedì al venerdì. La frequenza è obbligatoria ed è consentito max il 20% di assenze. L’accesso al corso è a numero chiuso e sono previsti un test a risposta multipla e un colloquio orale di tipo tecnico-motivazionale. L’aula sarà costituita da massimo 30 allievi. «La Sicilia – hanno spiegato il Presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a r.l. Marco Ferlazzo ed il CEO Flavio Corpina – ha assistito, negli ultimi decenni, ad una significativa emigrazione di giovani talenti, attratti da opportunità di crescita e lavoro lontano dalla propria terra. Questa iniziativa, mira ad invertire questa tendenza, creando un ambiente stimolante che valorizzi le risorse locali e le aspirazioni dei giovani siciliani. L’obiettivo è fornire loro tutti gli strumenti necessari per sviluppare le proprie competenze e costruire una carriera di successo, contribuendo alla crescita del territorio. È un’occasione per costruire un futuro migliore, rimanendo legati alla propria terra».In aggiunta, il tecnico specialista interviene nella pianificazione e organizzazione dei processi di produzione e collabora nella modellazione e stampa 3D di protesi e dispositivi. Ha competenze volte a garantire qualità, conformità e sicurezza di sistemi e dispositivi, con particolare riferimento alla pianificazione della tracciabilità durante il life cycle e al data integrity, documentando gli interventi eseguiti secondo gli standard richiesti. Applica le procedure tecniche e la normativa vigente di settore. Collabora alla commercializzazione, all’installazione, al collaudo e all’assistenza tecnica di dispositivi e impianti industriali biomedicali e biotecnologici. Le lezioni si terranno presso la Residenza Universitaria Alcantara dell’ARCES, in un ambiente confortevole e stimolante. A tal proposito, l’avv. Francesco Attaguile, presidente dell’Associazione ARCES, ha dichiarato: «Siamo lieti ed orgogliosi di ospitare questo corso, che intensifica il rapporto di collaborazione con Elis ed è un’opportunità unica per i giovani siciliani e per migliorare la qualità della nostra sanità. Crediamo nei nostri talenti locali e siamo lieti di investire nella loro formazione e nella loro crescita, affinché possano appagare in Sicilia le loro giuste aspirazioni di realizzazione e di lavoro». «Iniziative come l’avvio del corso di Tecnico Specialista Biomedicale – sottolinea il CEO di ELIS Pietro Cum – in un momento in cui i giovani sono alla ricerca di opportunità per dimostrare il proprio valore, rivestono un ruolo cruciale nel fornire loro lo slancio necessario verso un futuro brillante e ricco di soddisfazioni nel mondo del lavoro. Attraverso il supporto e le risorse offerte, queste esperienze diventano catalizzatori di crescita professionale e personale, aiutando i ragazzi a trasformare le loro ambizioni in realtà». Per procedere con l’iscrizione, è necessario compilare il form disponibile entro il 18 ottobre 2024. Successivamente, la segreteria contatterà coloro che hanno compilato il form per guidarli attraverso il processo di iscrizione alla piattaforma ufficiale del Ministero, per la quale è necessario essere in possesso dello SPID e per comunicare la data in cui si terrà la valutazione di ingresso.Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3514518870.