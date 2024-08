A Ciminna, Tuccio Musumeci riceve il premio “Il Gattopardo” edizione 2024

Comunicati Stampa

“Premio Gattopardo” all’attore Tuccio MusumeciIl sindaco di Ciminna, Barone: “Un Premio che ci inorgoglisce, daremo più lustro a questa manifestazione” La rassegna Ciminna & Cinema all’interno della quale è incastonato l’evento più prezioso il “Premio Gattopardo” ha consegnato un riconoscimento all’attore catanese Tuccio Musumeci. L’attore novantenne è intervenuto, sul palco, con una serie di ricordi quando, nel 1962 ha girato alcune scene, a Ciminna, insieme ad altri attori tra i quali Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, nel film di Luchino Visconti “Il Gattopardo “. In un’intervista, al cospetto di un numeroso pubblico, condotta dal regista nonché direttore artistico della manifestazione Aurelio Grimaldi, Musumeci con la sua ironia e con la sua verve artistica ha deliziato la platea. Premiati anche le eccellenze del territorio tra cui l’ex senatore Enrico La Loggia, il maestro di musica Francesco Frangipane, il reverendo Michele Polizzi. Inoltre è stata consegnata una pergamena ricordo per alcune comparse che hanno partecipato, nel 1962 al film, Il Gattopardo, girato, per una buona parte della pellicola, in paese. La serata, iniziata con il ricordo all’attore Alain Delon uno dei protagonisti del film Il Gattopardo, è stata condotta da Massimo Minutella,è stata allietata dall’orchestra filarmonica del Mediterraneo diretta dal maestro Michele De Luca. Inoltre esposti, in piazza Mattarella, luogo dell’evento, 12 pannelli della prestigiosa mostra fotografica di BCsicilia dedicata al grandioso film di Luchino Visconti. Presenti anche alcuni deputati regionali e sindaci dei centri limitrofi. “Una bellissima serata -dice il sindaco Vito Filippo Barone- che ci inorgoglisce e nel contempo ci sprona per dare ancora più lustro a questa manifestazione” “Siamo felici per quello che è stato realizzato -dice l’assessore alla cultura Michele Avvinti- e che ha visto nel nostro paese un’icona del cinema nazionale come Tuccio Musumeci” .In allegato link con interviste ed immagini.

https://www.swisstransfer.com/d/d7e6b1fe-5383-4b24-a8ba-87959e3ea7b8 (Link immagini e interviste)