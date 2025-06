“A Jazzy Adventure in Sicily”. Al Cantavespri, sabato 7 giugno, una serata di suggestioni con gli “Acute Inflections”

MUSICA

Un’esperienza intima, profonda grazie alla quale immergersi in un mondo dove le Harlem Nights incontrano l’atmosfera di oggi con la musica e la comicità sensazionale degli Acute Inflections. Sarà l’amato duo Jazzy R&B di New York, composto da Elasea Douglas e Sadiki Pierre, a rendere magica la serata di sabato 7 giugno quando, a partire dalle 19, al Cantavespri, in vicolo Valguarnera 10, nel cuore del centro storico di Palermo, gli amanti di Erykah Badu e Billie Holiday verranno rapiti da note che riempiranno l’atmosfera rendendola piena di soul con un pizzico di fascino moderno. Un’immersione nei ruggenti anni Venti con un tocco acustico e moderno. Duetti dinamici, comicità intelligente e improvvisazioni coinvolgenti con la chimica frizzante di Lucy e Ricky.

Una serata raffinata in uno tra i più eleganti locali della città, palcoscenico perfetto per un evento indimenticabile ispirato all’epoca del Rinascimento di Harlem.

L’ingresso sarà libero, ma occorre prenotare il tavolo per la cena inviando un messaggio ai canali di Cantavespri su Facebook o Instagram:

https://www.facebook.com/Cantavespri

https://www.instagram.com/cantavespri

A rendere possibile questo speciale appuntamento per la città di Palermo è Experience Sicily, progetto nato nel 2013 quando Allison Scola ha deciso di condividere la sua passione per la Sicilia e l’Italia con viaggiatori esperti ed esigenti. Oggi Experience Sicily offre la possibilità di fare vere e proprie immersioni totalizzanti, conoscendo gli angoli più remoti di questa terra. L’arte, la natura, la cucina, la musica alla base di questo viaggio per chi va alla ricerca di esperienze uniche, ma soprattutto piene di passione.

A rendere ancora più speciale l’ evento di sabato 7 giugno sarà la presenza di 10 fans di Elasea Douglas e Sadiki Pierre, con i quali gli artisti stanno visitando la Sicilia per cogliere insieme a loro tutto il meglio che questa esperienza può regalare loro. Ci saranno anche lo chef Giuseppe Sciurca e la sua assistente Valeria Signorino, grazie ai quali la cucina siciliana prende vita con i colori e i sapoti della terra di Sicilia prontiu a regalare emozioni al palato.

Acute Inflections

Il duo è noto per le sue interpretazioni uniche di brani famosi di ogni genere. La potente musica originale e gli spettacoli coinvolgenti hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. Si è, infatti, esibito in locali famosi come il Birdland, la Sony Hall, la City Winery, Il Cotton Club e il Jazz at Lincoln Center. Elasea Douglas e Sadiki Pierre sono stati definiti un “mix vellutato di Enrykah Badu e Billie Holiday”. Hanno condiviso il palco con Jennifer Hudson, DJ Jazzy Jeff e molti altri artisti di spicco internazionale.

Luogo: Cantavespri, Vicolo Valguarnera, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA