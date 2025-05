A maggio la tournée siciliana organizzata da Rete Latitudini per Maniaci d’Amore e Kronoteatro

Comunicati Stampa

Fino all’11 maggio ben cinque repliche per vedere in Sicilia due tra le più interessanti compagnie del teatro italiano. Dopo il successo a Naso de “Il nostro amore schifo”, nei prossimi giorni andrà in scena LA FABBRICA DEGLI STRONZI a Calascibetta, Palermo, Cefalù e Patti.

6 maggio – I Maniaci d’Amore (ovvero la messinese Luciana Maniaci e il pugliese Francesco d’Amore), vincitori di vari premi internazionali, tra cui Il Premio della Critica 2018 e il Premio “il Pod” per il miglior podcast comedy nel 2024, sono in tournée in Sicilia grazie a Rete Latitudini

Dopo il successo dei giorni scorsi ottenuto nella stagione organizzata dal Castello di Sancio Panza al Teatro Alfieri di Naso (ME), con il loro primo spettacolo cult “Il nostro amore schifo”, nei prossimi giorni insieme alla compagnia Kronoteatro (Premio Ubu 2022), andrà in scena lo spettacolo LA FABBRICA DEGLI STRONZI in programma al Teatro Comunale Contoli Di Dio di Calascibetta (EN), giovedì 8 maggio alle 20.15; allo Spazio Franco di Palermo, venerdì 9 maggio alle 21.00; al Teatro Comunale S. Cicero di Cefalù (PA) sabato 10 maggio alle 19.00 e al CineTeatro Comunale B. Joppolo di Patti (ME), domenica 11 maggio alle 19.00.

Un’occasione unica per scoprire il lavoro caustico, originale e sorprendente di due importanti compagnie di drammaturgia contemporanea.

L’incontro sorprendente tra le compagnie Maniaci d’Amore e Kronoteatro, diverse ma accomunate da uno sguardo impietoso sul reale, ci porta in un mondo isterico, meschino, fatto esclusivamente di vittime. In scena Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti.

Siamo attorno alla salma di una donna. I tre figli devono lavarla, truccarla e vestirla prima del funerale. Mentre la preparano ripercorrono piccoli episodi significativi della vita famigliare. Si tratta di eventi neutri ma sempre vissuti come terribili abusi, alibi perfetti per continuare una vita senza responsabilità. È una comica sfida di lamentele. Per questi personaggi la colpa di ogni loro sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro: la crudeltà dell’altro sesso, la ferocia dei bulli, il duro mondo del lavoro. Ma soprattutto, lei: la madre.

A partire da alcune letture fondamentali, tra cui “Critica della vittima” di Daniele Giglioli e “La società senza dolore” di Byung-chul Han, lo spettacolo esplora, con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, il paradigma vittimario così radicato oggi nella psicanalisi, nei media, nella famiglia, nel nostro modo di abitare il mondo.

Lo stile sospeso, surreale, dei Maniaci d’Amore si sposa così, con quello abrasivo, amaro, di Kronoteatro, in un lavoro originale che esplora il gusto tutto contemporaneo di riconoscersi non in chi agisce ma in chi subisce, la gara popolare a chi sente di bruciare di più nell’inferno che sono gli altri.

La Fabbrica degli Stronzi

di Maniaci d’Amore

con Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti. Regia Kronoteatro e Maniaci d’Amore

ccene e costumi Francesca Marsella

disegno luci e responsabile tecnico Alex Nesti.

produzione Kronoteatro

coproduzione Teatro Nazionale di Genova con il sostegno di PimOff Milano

link web info e biglietterie teatri:

Calascibetta: www.liveticket.it/latitudinirete

Palermo: www.spaziofranco.com/events/la-fabbrica-degli-stronzi

Cefalù: https://www.visitcefalu.com/al-via-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-marea/

https://cefalu.comune.digital/eventi/c/0/i/86284072/copia-di-accamora-ovvero-tutto-su-mia-madre-inizio-ore-1900

Patti: https://bancadellasperanza.organizzatori.18tickets.it/event/39645