A Messina nasce “SOS Chiamata”: un gruppo whatsapp per per sentirsi al sicuro

Da una semplice idea è nata una rete solidale che oggi conta oltre 700 studenti dell’Università di Messina: si chiama “SOS Chiamata”, un gruppo WhatsApp creato per offrire supporto immediato a chi si sente in pericolo o semplicemente a disagio quando rientra a casa da solo oppure cammina per le strade della città. È principalmente indirizzata ai colleghi universitari fuori sede,ma non esclude la possibilità di partecipazione a colore che potrebbero averne bisogno.

L’ideatore è Samuele Lombardo, 21 anni, originario di Taranto e oggi all’ultimo anno del Corso di Laurea in Infermieristica a Messina.

“A volte basta una chiamata per sentirsi più tranquilli,” racconta Samuele. “Condividere la posizione o sapere che qualcuno ti accompagna anche solo a distanza può fare la differenza.”

Alla domanda di cosa ha dato l’ idea al giovane , è stata “In realtà non so spiegare bene cosa sia stato, però a contribuire al tutto è stata una chiacchierata con un’ amica che mi aveva lamentato il fatto di non sentirsi spesso tranquilla nei traggitti o mezzi pubblici, perché riceveva sguardi non desiderati e una volta le è capitato anche di essere stata seguita da un ragazzo.”

Lombardo aggiunge anche “sono stato abituato dai miei genitori al rispetto ed una frase che mi hanno sempre detto quando non mi sentivo sicuro fuori casa è – se non ti senti tranquillo chiamaci che ti facciamo compagnia- oppure –avvisaci quando arrivi a casa o all’ università-.”

L’iniziativa è partita lo scorso ottobre 2024 ed è cresciuta rapidamente. Il gruppo è diventato un vero punto di riferimento tra pari: ci si avvisa, si condivide la posizione, si riceve una chiamata amica, soprattutto nelle ore serali o in zone poco frequentate della città.

Samuele, ex studente del Liceo Scientifico Sportivo A. Righi di Taranto, ha scelto Messina per formarsi per diventare infermiere, ma anche per mettersi in gioco in prima persona. È insegnante tecnico di karate (Fijilkam) , e ha organizzato una giornata gratuita di autodifesa per gli studenti, in collaborazione con le associazioni universitarie no-profit Orum e Morgana.

È anche attivo nella rappresentanza studentesca, infatti è attualmente candidato per le votazioni del 14-15 Maggio al Consiglio del Corso di Laurea e del Dipartimento DIMED(medicina clinica e sperimentale).

Come mostra anche nei suoi profili ,Lombardo è ambassador per GIMA e Cuffiette in Corsia.

Il suo percorso universitario si rende quindi ricco di responsabilità e diverse attività,anche di divulgazione come studente. Infatti uno dei primi e più recenti lavori elaborati e pubblicati per BeNurse Italia,si incentra sull’allestimento del piano sterile.

Per riportare il focus sull’iniziativa dello studente messinese,si può concludere che questo è un esempio concreto di come, anche da un semplice gesto, possa nascere una rete umana e sicura, capace di rafforzare il senso di comunità nel cuore dell’università.

