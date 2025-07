A Milo torna “100 Vini, 1000 Stelle – Tutti pazzi per Jazz e Pizza”: degustazioni, musica e convivialità sotto le stelle

Comunicati Stampa

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Milo l’attesissima serata “100 Vini, 1000 Stelle – Tutti pazzi per Jazz e Pizza”, in programma mercoledì 2 luglio alle ore 20.30 nel suggestivo scenario del Vecchio Mulino. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Milo in collaborazione con il Comune di Milo e l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), si conferma un appuntamento atteso dell’estate etnea.

Sotto un cielo di stelle e immersi nell’atmosfera unica del borgo di Milo, i partecipanti potranno degustare oltre 100 etichette selezionate dalla Guida Prosit 2025, accompagnate da fragranti tranci di pizza sfornata al momento e dalla coinvolgente musica jazz dal vivo, per un’esperienza sensoriale che unisce gusto, cultura e intrattenimento. “Abbiamo voluto riproporre questo format – ha dichiarato Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – perché crediamo nella forza delle serate semplici ma ben costruite, che mettono insieme il piacere di stare insieme, il valore dei prodotti del nostro territorio e la bellezza di una location come il Vecchio Mulino”.

Un’occasione per ritrovarsi, scoprire nuovi sapori e lasciarsi trasportare dal ritmo del jazz in una delle cornici più suggestive dell’Etna.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA