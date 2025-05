A Misano il Team Raptor Engineering costretto al ritiro per un incidente

Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Nicolosi: «Dispiaciuti per come è andata, ma ottime risposte dalla vettura e dal Team»

Un weekend cominciato molto bene e finito male. Il Team Raptor Engineering ha debuttato oggi a Misano per il primo atto del campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025. Correvano 41 vetture e il team composto dal catanese Giuseppe Nicolosi, dal palermitano Davide Di Benedetto e dal viterbese Gianluca Carboni nelle prove libere e nelle qualifiche aveva dimostrato grande feeling con l’autovettura la Porsche 911 Cup 992 di ultima generazione.

Terzi nelle prove libere e terzi nelle qualifiche i tre piloti partivano con grande entusiasmo. Giuseppe Nicolosi ha percorso il primo stint, dimostrando di poter gestire gli attacchi degli avversari, e ha mantenuto la terza posizione, obiettivo richiestogli dal Team, Gianluca Carboni che ha preso l’auto per la seconda parte di gara, ha avuto la forza di portare la squadra in prima posizione, riuscendo a mettere in fila dei sorpassi molto delicati. Davide Di Benedetto ha preso in consegna il testimone e con una condotta di gara molto lucida ha saputo conservare il primato. Prima che accadesse l’imprevedibile.

Durante la gara si è reso necessario l’intervento della safety car e alla ripartenza una Honda, che è stata penalizzata, ha urtato la Porsche 911 Cup 992 producendo gravi danni alla scocca a e all’idroguida. Il danno ha procurato un foro evidente all’idroguida che si è danneggiato, e l’autovettura ha dovuto fermarsi. Il Team non è riuscito a completare la gara, ritirandosi.

«È stato un primo weekend pieno di emozioni – ha affermato Giuseppe Nicolosi – ci siamo trovati perfettamente in linea con l’auto e con il team. Straordinaria l’organizzazione, da tanti anni corro ma non ho mai trovato una cura e un interesse rivolti alla vittoria che ci sono qui. Ottimo il rapporto con l’ingegnere e con il team principal Andrea Palma. Purtroppo in gara ci sono stati tanti incidenti, e dunque diverse volte è dovuta intervenire la safety car. Dispiace per l’incidente che ha condizionato la nostra gara, siamo molto soddisfatti della macchina e del team. Non siamo demoralizato, abbiamo avuto ottime risposte, è stato tutto perfetto, ma è andata così».