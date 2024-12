A Palermo la prima assemblea di PopDem, il 18 dicembre “Al Fresco”

Comunicati Stampa

Un momento di riflessione, di scambio e allo stesso tempo di buoni propositi per le sfide del 2025, nel segno dell’impegno collettivo e della solidarietà. Mercoledì 18 dicembre “Al Fresco Giardino” di via Matteo Sclafani, 9 alle 18.00 si tiene la prima assemblea di PopDem (Popolo Democratico), l’iniziativa lanciata a Palermo il 23 e il 24 novembre, che punta a creare un fronte unitario progressista, ambientalista e femminista. Un modo per raccogliere la sfida lanciata dalla Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein per la costruzione di un ponte tra le energie interne al Partito Democratico e chi, dall’esterno, vuole ritrovare un luogo di appartenenza comune. Tanti temi, tante idee per il futuro e tante proposte figlie della due giorni di novembre, quando cittadini e rappresentanti politici e delle istituzioni si sono seduti attorno a sei tavoli tematici che riguardavano sanità, scuola, lavoro , politica industriale, diritti e antimafia sociale.

«Dopo il recente avvio del progetto politico di PopDem – dichiara Mari Albanese, componente dell’Assemblea nazionale del Pd e prima firmataria a Palermo della mozione Schlein – abbiamo ricevuto tanti riscontri positivi, tante parole di incoraggiamento e tante richieste di informazioni che testimoniano un crescente interesse verso la nostra proposta e da qui l’idea di convocare la prima Assemblea di PopDem per mettere insieme energie positive e stimolare la partecipazione».

«Sarà l’occasione – chiosa il segretario del circolo Pd di Termini Imerese e tra i promotori di PopDem, Vincenzo Fasone – per definire l’agenda politica per il 2025 e per programmare i prossimi appuntamenti che porteranno PopDem in diversi territori della regione». Con la fine dell’anno siamo tutti abituati a fare una lista di buoni propositi per il futuro. Noi speriamo in un anno di Impegno collettivo verso una comunità guidata da ideali di solidarietà e collaborazione. Facciamolo insieme!

Luogo: “Al Fresco Giardino”, Via Matteo Sclafani, 9