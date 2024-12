A Ramacca La Sicilia che piace: un viaggio tra sapori antichi e artigianato locale

Nel Catanese

L’Associazione “Ti ci voglio portare” continua a infondere un tocco artistico nelle città siciliane, portando con sé, anche questa volta, le caratteristiche casette degli artigiani. Per le festività natalizie, dal 13 al 15 dicembre 2024, a Ramacca, in Piazza Umberto e Via Risorgimento, sarà allestito un suggestivo mercatino di Natale con dieci stand. Grazie al cofinanziamento della Regione Siciliana, Assessorato per le Attività Produttive, il progetto “Vetrina dei Sapori e dei Grani Antichi” trasformerà l’evento in un’esperienza unica, invitando tutti a immergersi nei sapori e nelle tradizioni locali. L’iniziativa “Sicilia che piace 2024” (Capitolo di Bilancio 343318), con degustazioni, dimostrazioni e laboratori, renderà questo appuntamento un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale. Un’occasione per sfuggire dalla routine e lasciarsi sorprendere dai mercatini natalizi. Regali unici, prodotti artigianali e sapori autentici, tutto in un’atmosfera fatata e coinvolgente. Dalle origini medievali ai giorni nostri, i mercatini di Natale hanno conservato il loro fascino, arricchendosi di nuove tradizioni: dallo scambio di doni al calendario dell’Avvento, fino ai canti e concerti natalizi, ai presepi. Ogni usanza contribuisce a rendere il Natale un momento speciale. Un tuffo nel passato, un appuntamento immancabile per grandi e piccini.

PROGRAMMA PREVISTO ( Ingresso Gratuito )

13-15 Dicembre 2024

Venerdi 13 Dicembre 2024

h10.00 Mercatino Artigianale Natalizio

h16.00 Masterclass con degustazione Olio Evo con APO (Asociazione Produttori Olivicoli)

h17:00 Spettacolo giocoleria per bambini e adulti. Compagnia Joculares

h18:00 Show Cooking

Sabato 14 Dicembre 2024

h10.00 Mercatino Artigianale Natalizio

h18.00 Masterclass con degustazione Olio Evo con APO (Asociazione Produttori Olivicoli)

h20:30 Conerto Acoustic Sound Band

domenica 15 Dicembre 2024

h10.00 Mercatino Artigianale Natalizio

h16.00 Masterclass con degustazione Olio Evo con APO (Asociazione Produttori Olivicoli)

h18:00 Esibizione Zmpognari

Luogo: ramacca, piazza umberto, RAMACCA, CATANIA, SICILIA