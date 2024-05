A Riposto musica, mercatini e laboratori per bambini. Il 2 giugno a Torre Archirafi torna il Borgo Fest

Comunicati Stampa

Il lungomare di Torre Archirafi, frazione di Riposto, tornerà ad animarsi domenica 2 giugno in occasione della terza edizione del ‘Borgo Fest’. La manifestazione, organizzata dall’associazione ConfTorre con il patrocinio del Comune di Riposto e della Confcommercio, si aprirà alle ore 10 e si concluderà dopo il tramonto, alle ore 20. Musica live, mercatini, dj set, laboratori creativi e attività ludiche per bambini vivacizzeranno il piccolo borgo marinaro ed in particolare l’area compresa tra le piazze Vagliasindi e Scarcella, chiusa al traffico dei veicoli.

Tra i laboratori in programma per i più piccoli quello di Origami, antica arte giapponese di piegatura della carta senza uso di forbici e colla, e di pittura creativa. Gli appassionati dell’artigianato potranno, invece, curiosare tra gli stand del mercatino di oggettistica originale e di qualità. Ad accompagnare l’intera giornata sarà la musica, con la presenza di dj set (tutto il giorno) e band (dalle ore 17 alle ore 20), che si esibiranno nelle due aree prescelte, l’’Epoca zone’ e il ‘Civico 69 zone’, nelle adiacenze delle due piazze. Per gli amanti della birra artigianale previsto un apposito stand dove assaporare il nettare dorato. Ci saranno, insomma, tutti gli ingredienti per una giornata di festa e relax.

L’ingresso a tutte le attività sarà libero e gratuito.“Siamo felici di riproporre per il terzo anno consecutivo il ‘Borgo Fest’ – spiega Daniele Vecchio, presidente di ConfTorre – Sarà come sempre una giornata di grande festa, un appuntamento ormai atteso da giovani e famiglie perché è diventato un momento di aggregazione. Anche quest’anno abbiamo previsto spazi ludici dedicati ai bambini perché vogliamo che le famiglie possano vivere una giornata di vero svago. L’obiettivo principale è naturalmente promuovere e valorizzare il nostro splendido borgo, una perla autentica del nostro territorio, lavorando – conclude – per continuare ad attrarre turisti e visitatori”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA