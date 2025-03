A Santa Teresa Riva va in scena una storia di emigrazione con il monologo “Al di là del mare”

Comunicati Stampa

Santa Teresa di Riva (Messina), 12 marzo 2025 – Storia di terra e storia di mare, la vicenda di Ciccino – giovane pastore che dialoga con le greggi e gli astri celesti – costretto suo malgrado a emigrare in America per sfuggire ai mafiosi del paese.

Sceglie la forma del teatro di narrazione lo spettacolo “Al di là del mare”, il monologo di Adriano Fichera diretto da Francesco Russo, autore dei testi, in scena domenica 16 marzo, ore 18.30, al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva (Me) per il cartellone diretto da Cettina Sciacca.

La storia è ambientata a cavallo tra le due guerre mondiali, nelle campagne di Bisacquino, nel palermitano. Francesco Capra è un giovane pastore con lieve ritardo mentale che, solitario e taciturno, dialoga solo con il suo gregge, conosce alcune nozioni d’astronomia ed è chiamato “Ciccino, lo scemo delle stelle”. Per una serie di circostanze drammatiche, scaturite dall’assassinio del padre ad opera di mafiosi del suo paese, Ciccino parte per l’America e vive l’esperienza dolorosa del distacco dalla terra natia, altro focus del monologo interpretato da Adriano Fichera.

Scrive l’autore e regista, Francesco Russo: “L’emigrazione italiana nel mondo, ha rappresentato uno dei tratti più peculiari e caratteristici dell’intera storia italiana contemporanea. “Al di là del mare” narra del grande fiume dei nostri emigranti, ossia la storia di un Ulisse inconsapevole, ma che diventa magicamente “collettivo” nell’atto essenziale dell’immedesimazione e della catarsi del pubblico nel personaggio principale “Ciccino, lo scemo delle stelle” su cui si muove la storia. Il viaggio di Ciccino tende ad un’Itaca mai raggiunta davvero, sospesa all’orizzonte, che fissa sempre altrove le sue radici”. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA