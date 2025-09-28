A Santuzza: la fede diventa un set di mattoncini

Arte

Il progetto di Flavio Franceschino per trasformare la tradizione in un simbolo universale di devozione e cultura

Si chiama “A SANTUZZA” il nuovo progetto ideato da Flavio Franceschino, artista catanese con oltre 25 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento per bambini. Dopo il successo del personaggio di Siculino, nato durante la quarantena del 2020 per celebrare l’identità siciliana, oggi Franceschino presenta una nuova creazione ispirata alla figura più amata della sua città: Sant’Agata, patrona di Catania

Nato quasi per ispirazione notturna, “A SANTUZZA” è un set artistico ispirato alla tradizionale “vara” della Santa, con tutti gli elementi distintivi della festa religiosa: i fiori bianchi, i grandi ceri, la Santa e i devoti che la accompagnano. L’obiettivo è trasformare la terza festa religiosa più grande al mondo in un oggetto da collezione capace di tramandare fede, cultura e identità, anche fuori dai confini siciliani

“È un modo per far crescere la fede anche con strumenti semplici e giocosi – racconta Franceschino – e per portare un pezzo di Catania nelle case di chi è lontano dalla propria terra”

Il progetto è ora in cerca di sostenitori e finanziatori per la realizzazione del primo prototipo, frutto di lunghe ore di studio e progettazione grafica, con particolare attenzione ai dettagli simbolici e devozionali della tradizione catanese

Flavio Franceschino lancia un appello a enti culturali, fondazioni, imprenditori locali, associazioni e cittadini: “Aiutatemi a realizzare questo sogno. ‘A Santuzza’ non è solo un set: è un simbolo di amore, identità e memoria condivisa. Voglio che arrivi ovunque ci sia un cuore che batte per la nostra terra”

L’obiettivo a breve termine è la creazione di un primo prototipo fisico, da esporre in eventi religiosi, fiere culturali e mostre d’arte, con la prospettiva futura di una produzione artigianale o in piccola serie. Il set potrebbe diventare un prodotto esclusivo da collezione o un dono significativo per chiunque viva con devozione il culto di Sant’Agata.