A scuola di teatro: con il progetto “C.I.E.LO” le Acli Catania combattono la dispersione scolastica

Istruzione

Il progetto, grazie alle numerose attività laboratoriali culturali ed artistiche realizzate, ha mirato anche al contrasto della povertà educativa e della marginalità ed esclusione sociale

Si è concluso il progetto “C.I.E.LO” (Comunità di Iniziative Educative Locali) realizzato dalle Acli Catania e da Puzzle 17 nei comuni dell’hinterland catanese: Catania, Misterbianco, Aci Castello, Tremestieri Etneo, Belpasso, Acireale, Paternò, Mascalucia e Bronte.

Il progetto, grazie alle numerose attività laboratoriali culturali ed artistiche realizzate, ha mirato al contrasto della povertà educativa, dei fenomeni di dispersione scolastica, marginalità ed esclusione sociale.

I ragazzi coinvolti, di un’età compresa tra gli 11 e i 17 anni, dopo aver concluso i laboratori artistici, sono stati coinvolti nella recitazione, nel canto, nell’allestimento di scenografie e nella realizzazione dei costumi di scena, diventando inoltre attori per un giorno nell’ “Opera dei pupi e leggende siciliane”, una rappresentazione teatrale frutto di una sinergia proficua capace di richiamare l’attenzione sul valore culturale delle tradizioni popolari.

Nel mese di novembre, in tre locations, presso l’A.S.D Moonwalk Dance & Fit a Mascalucia, presso l’Accademia di Danza “Dance Live” a Mascalucia e presso l’Oratorio Salesiano San Filippo Neri a Catania i giovani ragazzi si sono cimentati nel musical “Echi di Spade e Sospiri d’Amore. Seduzione, Inganno e illusioni tra Ombre e Guerra”.

“Non esiste soddisfazione più bella di vedere questi giovani ragazzi impegnarsi con entusiasmo sul palco e soprattutto dietro le quinte” – afferma il presidente provinciale Acli Ignazio Maugeri.“Inoltre ho potuto constatare come qualche studente si sia appassionato notevolmente al teatro e mi auguro che questo sia solo l’inizio. Aver seminato in loro la passione per le attività teatrali ci rende orgogliosi. Chissà un giorno magari deciderà di intraprendere degli studi specifici per poter coltivare al meglio questa passione! In bocca a lupo a tutti e bravi!”

“I ragazzi e le ragazze in questi mesi si sono impegnati molto per la realizzazione degli spettacoli. C’è chi si è occupato delle scenografie, chi delle coreografie e chi degli abiti, nulla è stato lasciato al caso! Un gruppo che in sintonia è riuscito egregiamente a portare in scena spettacoli bellissimi. Ovviamente un plauso va agli insegnanti che hanno saputo accompagnare i ragazzi e le ragazze in questa avventura, che speriamo non sarà l’unica” – afferma Natalina Russo, presidente dell’associazione Puzzle 17

Il progetto “C.I.E.LO” è finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.