A “Una marina di libri” giovedì 5 giugno “Loop Out”, il libro di esordio di Betty C.

LA RASSEGNA

«Quando iniziai a scrivere ero nel mezzo della mia tossicodipendenza ed ero proprio a pezzi ma, scrivendo, mi accorgevo che, lentamente, ricucivo tutti i pezzi della mia vita. Sentivo che la scrittura mi aiutava a legarli e che, il legarli insieme, mi aiutava a ricostruire e a liberarmi. ricucire insieme tutti questi frammenti della mia esistenza mi ha restituito una storia con una sequenza di cause ed effetti e un’ identità; mi ha fatto intravedere una luce, una prospettiva, mi ha aiutata affinché mi accettassi per quella che ero e a essere orgogliosa per quella che poi sarei diventata. Non era scontato, non sempre storie come la mia hanno un lieto fine».

(Betty C. “Loop out” – Una seconda vita, pag. 293)

“Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga”, il libro di esordio di Betty C., edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”. sarà presentato alle 19 di giovedì 5 Giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa (Vasca Cre.Zi.). nell’ambito della 16ma edizione di “Una marina di libri”.

Foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci.

A interagire con l’autrice saranno: Milena Gentile, presidente dell’associazione “Emily”; Sebastiano Vinci, psicologo dell’Asp Palermo; Victor Matteucci, direttore di Mediter Italia Edizioni. Letture a cura di Daniela Martino. Modera Gilda Sciortino.

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , PALERMO, PALERMO, SICILIA