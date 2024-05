Abbetnea sul termovalorizzatore: la soluzione efficace per la gestione dei rifiuti nella Sicilia orientale

Ambiente

Il mondo del turismo ha visto in Sicilia negli ultimi decenni, un’importante crescita, grazie anche alla diffusione di strutture ricettive extralberghiere come le case vacanze, gli affittacamere e i bed & breakfast.

L’associazione Abbetnea, nata nel 2000, rappresenta oggi un punto di riferimento nella regione e per tutto il mondo etneo,delle strutture ricettive extralberghiere.

In un’ottica di sostenibilità ambientale e di tutela del territorio, Abbetnea guarda con interesse alla realizzazione del termovalorizzatore nella zona industriale di Catania, una soluzione che, secondo il presidente dell’associazione,Franz Cannizzo,permetterà una gestione futura efficace dei rifiuti non differenziabili del territorio della Sicilia orientale.

La gestione dei rifiuti – secondo Franz Cannizzo – rappresenta infatti una seria criticità per tutta la Sicilia, motivo per cui ogni anno vengono pagate multe salatissime all’Unione Europea (insieme alla mancata costruzione dei depuratori delle acque). Il termovalorizzatore, pur arrivando con decenni di ritardo, potrebbe quindi rappresentare una valida alternativa alla discarica, garantendo una gestione più sostenibile dei rifiuti e un minore impatto ambientale.

Ma non solo: la realizzazione del termovalorizzatore – evidenzia il presidente Cannizzo – potrebbe anche avere ricadute positive sul settore turistico. La Sicilia orientale, con le sue bellezze naturali e paesaggistiche, rappresenta infatti una meta turistica di grande richiamo, ma la presenza di discariche abusive e di rifiuti lungo le strade rappresenta un’immagine negativa per il territorio e un freno per lo sviluppo turistico.

La realizzazione di un impianto di termovalorizzazione, se accompagnata da una corretta gestione dei rifiuti e da politiche di sensibilizzazione e di educazione ambientale, potrebbe quindi contribuire a migliorare l’immagine del territorio e a promuovere un turismo più sostenibile e attento all’ambiente.

In questo senso, Abbetnea si impegna – conclude Franz Cannizzo – a promuovere una cultura della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio tra i propri associati e tra tutti gli operatori del settore turistico, attraverso la diffusione di buone pratiche e di strumenti innovativi per la gestione dei rifiuti e la promozione di un turismo sempre più green.