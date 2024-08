Aci Sant’Antonio: 3° edizione del Premio Radio-TV

Comunicati Stampa

Ad Aci Sant’Antonio, domani sera, sarà protagonista la terza edizione del Premio Radio-TV, il gran galà dei migliori nel mondo radiotelevisivo siciliano. Patron dell’evento è il noto conduttore Ettore Tortorici con alle spalle una carriera quarantennale tra radio-tv in Sicilia e nei principali circuiti televisivi nazionali. Diverse le categorie che saranno premiate come la migliore voce maschile e femminile, miglior programma per le categorie radio e tv. Spazio tra i riconoscimenti anche alle eccellenze di settore nell’ambito della letteratura, musica e teatro. Tra le sezioni, anche un premio speciale dedicato all’indimenticato Ubaldo Ferrini, esperto di comunicazione e tutor della radiofonia dell’Università di Catania.