Acireale, avviato dialogo tra il sindaco e l’Adocec delle Aci: «Sinergia per i tributi e le procedure burocratiche»

Un incontro per segnare l’inizio di un nuovo corso. Un primo confronto per instaurare un dialogo costruttivo. Il nuovo Consiglio direttivo dell’Adocec delle ACI – Associazione Dottori Commercialisti Acireale ha incontrato il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Il primo cittadino di Acireale ha accolto nelle sale del Municipio il presidente Fabrizio Leotta e i componenti del suo Consiglio, al centro del dibattito la necessità di fare squadra per favorire l’attività dei professionisti e rispondere alle esigenze dei cittadini. «Rinnoviamo la collaborazione che già avevamo instaurato anni fa nella mia precedente amministrazione – ha dichiarato Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale -. Questa si traduce in una sinergia su tutti i livelli, riguardo i tributi, lo snellimento delle procedure burocratiche e per migliorare tutti servizi utili per i cittadini e per i professionisti. Stiamo dialogando inoltre per mantenere attivo lo sportello acese dell’Agenzia dell’Entrate». «Siamo stati lieti di aver incontrato l’amministrazione comunale acese – ha dichiarato Fabrizio Leotta, presidente dell’Adocec delle Aci – nelle prossime settimane faremo visita anche ai sindaci del comprensorio delle Aci proprio perché crediamo che un dialogo costante possa servire ai professionisti e anche alle Istituzioni. In questo senso è importante per la nostra categoria che lo sportello acese dell’Agenzia delle Entrate rimanga operativo». Nell’agenda dell’Adocec delle Aci è prevista una riunione mercoledì mattina con il direttore dell’ufficio di Acireale dell’Agenzia delle Entrate, mentre venerdì 31 maggio si svolgerà presso la Sala Colonne d’Ercole – Free Mind Foundry di Acireale il convegno “Il Piano nazionale Transizione 5.0 – La Zes unica – Decreto coesione opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno” organizzato proprio da Adocec delle Aci.

