Acli Catania: Ignazio Maugeri riconfermato all’unanimità presidente provinciale

Comunicati Stampa

Sarà Ignazio Maugeri a ricoprire, per il quadriennio 2024-2028, il ruolo di presidente provinciale delle Acli di Catania. Eletto all’unanimità dal Consiglio provinciale, riunitosi il 3 ottobre pomeriggio presso la sede provinciale di Catania e presieduto dal più giovane degli eletti al ventisettesimo congresso provinciale, Vincenzo Coppola, il presidente Maugeri si ritrova a ricoprire la carica per la seconda volta consecutiva.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la fiducia che mi è stata rinnovata, rieleggendomi come presidente provinciale delle Acli di Catania” afferma il presidente Maugeri. “Questo incarico è per me un onore e una responsabilità che assumo con rinnovato impegno e determinazione. Sono consapevole delle sfide che ci attendono ma, con il sostegno di tutti, sono convinto che riusciremo a consolidare il nostro lavoro e a migliorare ulteriormente la nostra azione sociale sul territorio. Il nostro obiettivo sarà quello di continuare a promuovere i valori e la missione delle Acli, lavorando per il bene comune e per la crescita sociale della nostra comunità”.

“Il mio impegno sarà massimo – conclude Maugeri – e con la collaborazione di tutti raggiungeremo nuovi traguardi, costruendo reti di solidarietà sempre più forti e portando avanti con passione le iniziative che da sempre ci caratterizzano. Programmeremo insieme a questa giovane Presidenza da me proposta il futuro per le prossime generazioni acliste. Grazie ancora per la vostra fiducia e per il sostegno che, ne sono certo, non mancherete di offrirmi anche in questo nuovo mandato”.

La presidenza provinciale Acli Catania è così composta: Vincenzo Leone, vicepresidente vicario, responsabile amministrativo Acli Catania e segretario Fap Acli Catania; Dario Bussolari, vicepresidente con delega al servizio civile; Vincenzo Coppola, vicepresidente con delega alla legalità; Giulia Nania, segretario con delega ai rapporti tra le associazioni e ai rapporti interculturali; Natascia Arcifa, segretario con delega alla progettazione europea; Salvatore Mirabella, con delega alla disabilità e fragilità.

Componenti che entrano di diritto: Laura Costa, responsabile provinciale del Coordinamento Donne Acli Catania; Gianluca Castelli, coordinatore Giovani delle Acli Catania con delega alla sanità; Francesco Tosto, presidente US Acli Catania

Invitati permanenti: Giuseppe Todaro, con delega ai rapporti esteri e rapporto con il calatino; Nunzia Insabella, con delega ai rapporti istituzionali; Mario Sciacca, con delega al lavoro; Laura Arena, con delega allo sviluppo delle attività territoriali; Maurizio Pizzino, presidente Acli Terra Catania.

Durante la giornata è stata, inoltre, eletta Laura Costa in qualità di responsabile provinciale del Coordinamento Donne Acli Catania.