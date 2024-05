Adrano: all’istituto Branchina il 2° convegno sul Cyberbullismo

Scuole

All’Istituto Branchina di Adrano si è svolto oggi il secondo convegno sul Cyberbullismo. L’evento, fortemente voluto dal dirigente scolastico Vincenzo Spinella, è stato coordinato dalla prof.ssa Mariagrazia Buscemi.La mattinata è stata propizia per discutere su una tematica emotivamente coinvolgente per l’universo giovanile. Gli studenti del Branchina, in particolare, hanno sviluppato riflessioni sulla tematica attraverso elaborati grafici e prodotti video multimediali, che hanno sottolineato come di fronte alla tematica bullismo non bisogna essere indifferenti ma bisogna tendere sempre una mano a chi ne è vittima.Nel corso della giornata sono intervenuti Vincenzo Abbate, presidente di Extreme School Project; Melita Saitta, consigliere comunale di Adrano; Maria Rosa Toscano, referente associazione “Il Dono”; Barbara Nicotra, vice presidente associazione “Green City”.