Adrano incontra Manolo Luppichini: testimonianze e ispirazioni dal pioniere del media-attivismo

Due incontri intensi e ricchi di spunti, capaci di emozionare e ispirare gli studenti presenti

Oggi ad Adrano il regista Manolo Luppichini ha portato la sua preziosa testimonianza di vita e professionale in due importanti appuntamenti: all’I.T.S. Branchina, su iniziativa del Dirigente Scolastico Vincenzo Spinella, e all’Istituto Comprensivo Bascetta, dove l’iniziativa è partita dalla Dirigente Scolastica Mirella Mancuso. Due incontri intensi e ricchi di spunti, capaci di emozionare e ispirare gli studenti presenti.

Manolo Luppichini, regista e filmmaker attivo dal 1994, è considerato uno dei pionieri del media-attivismo in Italia. Ha raccontato nei suoi documentari e reportage temi cruciali come i movimenti sociali, i diritti umani e i conflitti internazionali, collaborando con emittenti nazionali e internazionali come RAI, Sky e Al Jazeera. Tra i suoi progetti più noti c’è “Demopatia”, realizzato insieme a Zerocalcare e ActionAid, dedicato alla crisi della democrazia.

