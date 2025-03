“Adrano: Workshop al Branchina contro Bullismo e Cyberbullismo”

Comunicati Stampa

Nell’aula magna dell’istituto Branchina di Adrano, si è svolto un importante workshop dedicato al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire questi comportamenti nocivi tra i giovani. L’incontro è stato guidato dal dott. Vincenzo Abbate, esperto nel settore, che ha saputo coinvolgere gli studenti in una riflessione profonda sul tema, affiancato da un team di specialisti coordinati dalla prof.ssa Maria Grazia Buscemi.

L’intervento ha messo in luce l’importanza di un comportamento responsabile online e in presenza, fornendo agli studenti strumenti pratici per riconoscere e reagire di fronte a episodi di bullismo e cyberbullismo. I ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esperti e di partecipare a discussioni mirate a favorire un ambiente scolastico più inclusivo e rispettoso.

Un ringraziamento particolare va ai docenti che hanno accompagnato gli studenti e vigilato affinché l’attività si svolgesse nel migliore dei modi. L’incontro si è concluso con la promessa di proseguire il lavoro di sensibilizzazione anche in futuro, affinché fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo possano essere contrastati efficacemente con il contributo attivo di tutta la comunità scolastica con la prof.ssa Lucia Firrarello.