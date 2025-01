“Agata, immagini, suoni e parole”, da Zō musica, reading e fotografie per omaggiare la festa della patrona di Catania

Comunicati Stampa

Martedì 28 gennaio, alle ore 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita lo spettacolo multimediale “Agata, immagini, suoni e parole”, un omaggio alla patrona di Catania che va in scena nei giorni imminenti alla grande festa religiosa e popolare che la celebra. Protagonisti sul palco sono la pianista Isabella Libra, che cura la direzione musicale del progetto, la quale, coadiuvata dal tecnico audio Enrico La Greca, suonerà pianoforte e sintetizzatore; l’attore Agostino Zumbo che leggerà dei testi di Gilberto Isella; e il fotografo Renato Zacchia che firma una galleria di fotografie dedicate alla festa.

Lo spettacolo multimediale “Agata, immagini, suoni e parole” si articola con una introduzione tratta dalle parole del poeta, e critico letterario svizzero di lingua italiana Gilberto Isella, interpretate dall’attore Agostino Zumbo che accompagna le immagini supportate dalle note della pianista Isabella Libra. Un viaggio attraverso l’emozione della festa della patrona di Catania, restituendo momenti salienti di una delle più grandi feste popolari nel mondo. Forti immagini in bianco/nero di Renato Zacchia offrono un’esperienza unica, in cui “sacro e profano” si fondono in un momento irripetibile.

L’immagine di Renato Zacchia usata per la locandina dell’evento “Agata, immagini, suono e parole”

Pianista e docente al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, Isabella Libra ha studiato al Mozarteum di Salisburgo e collaborato con Franco Zeffirelli. Sviluppa progetti come The Piano Colours e Interstellar, esplorando suono, colore e vibrazioni terapeutiche. Si esibisce in performance immersive al buio e in natura, unendo classica, jazz e improvvisazione. Collabora con artisti visivi, tiene laboratori sulla sinestesia cromatica e partecipa a festival internazionali.

Isabella Libra

Nato a Catania, laurea in arte e scene teatrali, poi il lungo viaggio in lontani continenti e infine in America sempre con la fotografia dove ha incontrato alcuni grandi maestri dell’obiettivo, Renato Zacchia persegue da sempre l’ambizione della ricerca del bello e della perfezione. Moda, macchine, paesaggi e personaggi solo un pretesto per rappresentare e mai replicare, cercando sempre di essere un autore e mai solo uno spettatore.

Renato Zacchia

Attore teatrale, cinematografico e televisivo, Agostino Zumbo per il cinema ha lavorato tra gli altri con il regista Gianni Amelio, in teatro è stato diretto da registi quali Armando Pugliese, Guglielmo Ferro, Hervè Ducroux, Walter Manfrè, Nino Mangano. A Catania, fra gli altri, ha lavorato con il Teatro Stabile, il Piccolo, l’Abc e ha preso parte a molte tournée con Turi Ferro.

Agostino Zumbo

Biglietti: € 12. Prevendita on line € 10 su https://dice.fm/partner/dice/event/mxmxnl-agata-immagini-suoni-e-parole-28th-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

