Agricoltura, Confeuro: «Ok Consiglio Ue per rafforzamento agricoltori è buon passo»

Comunicati Stampa

“L’approvazione del mandato negoziale del Consiglio Ue per la modifica del regolamento sull’Organizzazione Comune del Mercato (OCM) dei prodotti agricoli rappresenta un importante passo avanti verso il rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella filiera agroalimentare. È una svolta che Confeuro sollecita da tempo e che finalmente inizia a prendere forma concreta”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro.

“Le modifiche approvate dal Comitato speciale per l’agricoltura (CSA) mirano ad affrontare in maniera più concreta le sfide economiche e strutturali che gli agricoltori europei affrontano quotidianamente, stabilizzando i loro redditi e assicurando condizioni di lavoro più eque. Tra i punti più rilevanti – prosegue Andrea Tiso – vi è la proposta di rafforzare la posizione negoziale delle Organizzazioni di Produttori (OP), strumenti fondamentali per tutelare il potere contrattuale degli agricoltori. Una linea che la nostra Confederazione sostiene con convinzione, perché solo attraverso una maggiore forza collettiva i produttori agricoli potranno affrontare con successo le distorsioni della filiera. Ci auguriamo adesso che queste misure vengano confermate e rafforzate ulteriormente dalle istituzioni Ue, rendendo effettivo un cambiamento strutturale a lungo atteso nel settore agricolo europeo”, conclude il presidente nazionale Confeuro.