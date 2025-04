Agricoltura e Sociale, Confeuro e Labor in tour per l’Italia: “Ascoltiamo le persone”

Confederazione

“Prosegue il tour nazionale della Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, insieme a Caf e Patronato Labor – ente promosso dalla Confeuro – con le recenti tappe a Verona e Torino. Un percorso voluto dal presidente Confeuro, Andrea Tiso, e dalla presidente del Patronato Labor, Carmela Tiso, per incontrare cittadini, agricoltori, piccoli e medi imprenditori del settore primario, iscritti e associati, e raccogliere le esigenze reali delle comunità e del settore primario. “In un momento in cui l’agricoltura italiana vive sfide sempre più complesse – dichiara Andrea Tiso – sentiamo la responsabilità di essere presenti sui territori per ascoltare, confrontarci e offrire strumenti concreti a chi lavora ogni giorno per garantire il futuro del comparto. Il contatto diretto con le persone è la base per costruire politiche agricole efficaci e realmente rappresentative». Il tour ha rappresentato anche un’occasione importante per far conoscere l’impegno del Caf e del Patronato Labor nel garantire servizi di qualità e supporto quotidiano alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori. “Siamo accanto alle persone non solo per ascoltare, ma anche per offrire soluzioni – sottolinea Carmela Tiso -. Il nostro Patronato e Caf sono punti di riferimento per chi ha bisogno di orientamento e assistenza, sia in ambito previdenziale che fiscale. Questo tour ci consente di rafforzare la nostra presenza e costruire un dialogo sempre più diretto con la cittadinanza”. Confeuro, infatti, ha una base associativa di oltre 300 mila soci, conta su circa 500 operatori sociali, e i suoi dipendenti sono a disposizione della comunità per offrire servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale attraverso il Patronato Labor e il Centro di Assistenza Fiscale.