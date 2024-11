Agricoltura in Sicilia, Confeuro: San Martino e Capodanno Agrario data importante

Comunicati Stampa

“Confeuro ricorda che oggi si celebra la festività di San Martino, storicamente considerata il Capodanno agrario. Questa antica tradizione rappresenta un momento di elevata importanza simbolica e sociale, di chiusura dei raccolti e preparazione per il nuovo ciclo agrario, un rito che affonda le sue radici nella cultura agreste e riflette lo stretto legame tra uomo e natura: una ricorrenza bellissima, che unisce inoltre la liturgia cristiana alla tradizione contadina, dunque celebrata in tantissime realtà locali dove la terra e l’agricoltura rappresentano attività storicamente fondamentali. San Martino non è una semplice festa, ma un’occasione per ricordare la rilevanza del comparto primario nella nostra economia e nella nostra vita quotidiana. L’agricoltura non fornisce solo il cibo che consumiamo, ma è anche custode del paesaggio, garante della biodiversità e promotrice di principi sociali e culturali che fanno parte del nostro patrimonio collettivo. Il Capodanno agrario è pure una sollecitazione a ragionare sui nuovi orizzonti del settore primario alla luce dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie e delle importanti sfide globali. In questo contesto, pertanto Confeuro invita tutti a riscoprire e a valorizzare la ricorrenza del capodanno agrario, affermando il ruolo dell’agricoltura come colonna della nostra società e mezzo primario per strutturare un futuro più sostenibile e rispettoso del pianeta: che sia l’inizio di una nuova annata di rilancio e sviluppo per l’intero settore della terra, e che possa essere scevra di qualsiasi criticità di carattere ambientale e climatico. Questo l’auspicio di Confeuro”

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo