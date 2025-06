Agroalimentare, Confeuro: “Lollobrigida affronti con Usa pericolo italian sounding”

Comunicati Stampa

“L’incontro bilaterale tra il Ministro Francesco Lollobrigida e il Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti d’America, Brooke Leslie Rollins è un segnale positivo per il rafforzamento delle relazioni tra Italia e USA sul fronte agroalimentare, ma ora si affronti apertamente anche il nodo cruciale dell’italian sounding, che rischia di danneggiare pesantemente le economia di migliaia di piccoli e medi produttori del nostro settore primario”. A lanciare il monito è Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, che aggiunge: “Durante il vertice di ieri Italia-Stati Uniti, si è discusso della crescita dell’interscambio agroalimentare tra i due Paesi, che nel 2024 ha superato gli 8 miliardi. E noi ci confermiamo il terzo fornitore di prodotti agroalimentari per gli Usa; proprio per questo motivo – prosegue Tiso – è essenziale che il Governo italiano metta al centro del dialogo con Washington il tema dell’italian sounding, un fenomeno che danneggia produttori e consumatori e rischia di espandersi ulteriormente se dovessero entrare in vigore nuovi dazi americani. Secondo una recente analisi di The European House – Ambrosetti, infatti, l’imposizione di tariffe sulle eccellenze italiane potrebbe generare un aumento del mercato dell’italian sounding di oltre 1,1 miliardi di euro solo negli Stati Uniti. Numeri preoccupanti che non possono e non devono essere sottovalutati. Se, da una parte dunque, apprezziamo il lavoro diplomatico portato avanti dal Ministro Lollobrigida – conclude Tiso –, dall’altra Confeuro chiede urgentemente che al centro dei prossimi confronti con l’amministrazione Trump ci sia anche una strategia condivisa per tutelare i prodotti autentici italiani e contrastare con decisione le imitazioni che ingannano i consumatori e penalizzano il vero Made in Italy”.