Al Ciminna Corto Festa vince “Gerione” di Nicola Scamarcia

Riconoscimenti

Per un solo punto di distacco al secondo posto si è classificato “Livandro”

L’ha spuntata alla fine “Gerione” del giovane regista Nicola Scamarcia (Tersite Film), votato dagli studenti del liceo scientifico D’Alessandro, sezione staccata di Bagheria. Il premio Italia è stato quindi vinto dal regista pugliese. Per un solo punto di distacco al secondo posto si è classificato “Livandro” di Alessandro Garelli e Mattia Capone. Gli altri tre corti finalisti sono stati “Zerocavalcare” di Gabrielle Vivante; “The man in the Maintime” di Sebastiano Dimartino e “Petrol” di Cabiria Lizzi. Il premio speciale Sicilia per i corti realizzati nel 2024 da produzioni siciliane è stato consegnato al cabarettista Sergio Vespertino come migliore interpretazione nel cortometraggio “Sette secondi”.

La manifestazione ha svuto un grande riscontro tra i giovani che sono stati protagonisti durante gli incontri-dibattiti nella due giorni della rassegna che si è svolto nell’Auditorium dell’istituto d’Alessandro,diretto dal dirigente scolastico Angela Troia. Tante domande agli attori tra cui Maria Guerriero, Stefano Masciarelli e Claudio Musumeci ed ai registi Alfio D’Agata, direttore artistico dell’evento e Sergio D’Arrigo della società Etnafilm, nonché i produttori cinematografici Donatella Di Cesare e Marco Pietrangeli, nonché la scenografa Anna Scordio. “Una bella iniziativa – dice il direttore artistico Alfio D’Agata- nel paese dove è stato girato il famoso film “Il Gattopardo” e che ulteriormente rilancia, con questo evento l’immagine di un territorio ricco di arte e cultura”.

“Il connubio cinema-promozione del territorio è una delle prerogative del nostro percorso amministrativo e questo Ciminna Corto Fest rappresenta anche un veivolo sicuramente determinante per la promozione del nostro paese-aggiunge il sindaco Vito Filippo Barone-“. “Finita questa edizione, che ha avuto una grande partecipazione dei giovani locali, pensiamo già alla prossima – dice l’assessore alla cultura Michele Avvinti- che ci proietta anche per il Premio Gattopardo”.

