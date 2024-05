Al Cine Teatro Imperia ultima settimana per il cinema con “Pare parecchio Parigi” e il film d’animazione “Emma e il Giaguaro Nero”

Comunicati Stampa

Prosegue l’ultima settimana della programmazione relativa al cinema presso il Cine Teatro Imperia di Monreale con il lungometraggio “Pare parecchio Parigi” con ben quattro proiezioni, martedì 21 maggio e giovedì 23 maggio alle ore 18:00 e alle ore 21:00. Mentre mercoledì 22 verrà proiettato il film d’animazione “Emma e il Giaguaro Nero” sempre con doppio turno ore 18.00 e 21.00.

“Pare parecchio Parigi” è una commedia senza guizzi, appannata da una trama esile e da svolte improbabili. Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Pare parecchio Parigi nasce da una storia vera raccontata al regista-sceneggiatore Leonardo Pieraccioni, come sempre anche attore protagonista del film: due fratelli avevano portato il padre morente a fare un “viaggio a Parigi” in camper, in realtà girando in tondo nei paraggi di casa (e dell’ospedale più vicino). La pellicola è adesso al Cine Teatro Imperia.

Il film d’animazione “Emma e il Giaguaro Nero” è un’incredibile storia di amicizia raccontata in uno dei luoghi più straordinari del pianeta. Un’avventura al femminile dai risvolti sociali ed ecologici, ambientata negli splendidi scenari dell’amazzonia. Regia di Gilles de Maistre, è un film con Emily Bett Rickards, Lumi Pollack, Wayne Charles Baker, Paul Greene, Kelly Hope Taylor. Maistre si è ormai profilato come il regista che porta sullo schermo gli animali rispettando la Natura. Nel senso più pieno del termine perché non si limita a realizzare film con specie apparentemente difficili da utilizzare su un set ma non fa uso di effetti speciali. Il giaguaro, in questa occasione, ha interagito a lungo sia come cucciolo che, come animale adulto con le tre attrici protagoniste. Quindi il rapporto tra esseri umani e felino non ha nulla di artefatto, ivi compresi gli slanci affettuosi o gli scatti improvvisi. Ovviamente siamo di fronte a un film per famiglie che si rivolge a bambini e a preadolescenti (come la protagonista) non nascondendo di far uso di alcuni stereotipi narrativi. Emma è volitiva e coraggiosa anche se precocemente segnata dalla morte della madre. La professoressa di biologia, detestata perché fa fare esperimenti sulle rane, è piena di paure ma progressivamente se ne libera. Il capo della tribù degli indios è saggio e coraggioso. La donna a capo dei bracconieri è avida e senza scrupoli. Tutto ciò però è finalizzato ad una narrazione che mette in luce non solo la necessità della difesa della fauna ma anche l’urgenza di bloccare il processo di deforestazione che in Amazzonia sta assumendo proporzioni insostenibili dall’intero pianeta. Le riprese paesaggistiche mettono in luce quanto questo polmone verde rappresenti una risorsa e lo fanno grazie ad una storia in cui l’azione, sul versante degli esseri umani, è affidata a una bambina, alla stessa divenuta ragazzina e a una giovane donna.

Per info biglietteria è possibile contattare il numero 366 613 5784, attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00. Costo del biglietto della programmazione Cinema: 6€ intero, 5€ ridotto, dal prezzo del biglietto sono esclusi i diritti di prevendita. I biglietti per programmazione del Cinema sono acquistabili direttamente al Cine Teatro Imperia dalle ore 17.00 dei giorni di proiezione (martedì, mercoledì e giovedì) dei lungometraggi.

È anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento. Per info 366.6135784, sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/